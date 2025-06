El mandato de Medina Cantalejo estuvo marcado por las polémicas con Sevilla y Betis

La revolución arbitral se ha consumado este jueves con la destitución de la cúpula del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Siete meses después de su llegada a la presidencia, Rafael Louzán ha ejecutado este plan de renovación, que la mayoría de los clubes españoles ha celebrado. De esta forma, Luis Medina Cantalejo, el máximo directivo del estamento arbitral, Carlos Clos Gómez, responsable del VAR, Antonio Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia, y los tres vicepresidentes del organismo, Vicente Lizondo Cortés, Bernardino González Vázquez y José Luis Lesma López han sido cesados de su cargo.

Una decisión que celebran la mayoría de los clubes españoles, puesto que la pasada temporada estuvo cargada de quejas sobre las actuaciones arbitrales en LaLiga. De hecho, no ha habido ningún representante arbitral de campo en el Mundial de Clubes, síntoma de la mala salud que atraviesa el estamento arbitral de España.

El cese de Medina Cantalejo también ha sentado bien en los clubes sevillanos. Tanto Sevilla FC como Real Betis tienen una lista de polémicas vividas con el máximo responsable de los árbitros. Es más, en enero de 2022, la Policía tuvo que acudir al domicilio de Medina Cantalejo por las amenazas que éste había recibido tras un polémico Rayo-Betis. El directivo verdiblanco José María Gallego escribió en su cuenta personal: «Comienza el 'reinado' de Medina Cantalejo, superando las expectativas del guión previsto». De hecho, viralizó el hashtag «#cantadelejos» entre la afición bética.

La realidad es que el Betis siempre ha tenido muy presente al excolegiado desde que ocupara este cargo de responsabilidad. En la junta de accionistas del pasado mes de diciembre, se criticó duramente la labor arbitral y, en concreto, a Medina Cantalejo. «Mientras no se acabe con él, lo vamos a pasar mal», dijo un accionista que ha tomado la palabra ante los aplausos del resto de asistentes. Todo esto, tras el partido que el Betis disputó en Villarreal, que se saldó con la expulsión del Chimy Ávila.

Por su parte, el Sevilla FC tampoco ha estado completamente conforme con los árbitros esta temporada. Lo cierto es que el conjunto de Nervión ha sido el más perjudicado en lo que a penas máxima se refiere esta temporada pasada. Ha publicado Fran Martínez, en su cuenta de X @LaLigaenDirecto, una serie de estadísticas de los 1.291 días de Medina Cantalejo al frente del CTA (prácticamente, tres años y medio) y en dos de ellas aparece el Sevilla como uno de los perjudicados de la etapa del exárbitro sevillano como presidente de los árbitros españoles.

Y es que el conjunto sevillista, estando en Primera división durante el mandato de Medina en este periodo, es el equipo que tiene peor diferencia de saldo de penaltis a favor y en contra, un total de -4, es decir, 12 penaltis a favor y 16 en contra. Además, es la segunda escuadra con mayor número de tarjetas rojas en contra, un total de 27.

Además, el Sevilla ha sido uno de los equipos con más expulsiones durante la última campaña. Una situación que fue denunciada por el propio club el pasado mes de mayo: «El hándicap de las expulsiones volvió a provocar que el equipo sevillista llegase demasiado debilitado a la fase decisiva del encuentro».

«No he tenido quedas ni del Betis ni del Sevilla»

No obstante, el ex árbitro declaró la pasada Semana Santa que «no he tenido quejas ni del Betis ni del Sevilla», aunque reconocía que «hemos hablado de jugadas puntuales, pero no de que haya ambiente malo». Quiso además el presidente del CTA dejar claro que no hay ningún tipo de conspiración hacia algún equipo señalando lo siguiente: «Una persona medio formada y normal no puede entender que con 20 árbitros de diferentes comunidades autónomas y cada uno de su padre y de su madre alguien pueda manipular esto porque es imposible. Más hoy con lo que tenemos. Cuando un árbitro está mal, está mal, cuando uno está bien, está bien».