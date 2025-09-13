Perrone irrumpe en la igualada pugna por la pole entre Rueda y Muñoz

Siempre hay emoción y suspense en cada sesión de Moto3. Y por arrobas. Lo posibilita la igualdad extrema entre monturas y pilotos. Nada está dicho hasta la bajada de bandera y el crono a cero. La enésima muestra de este rasgo distintivo de la categoría pequeña se ha vivido este sábado en Misano, en la lucha por la pole del Gran Premio de San Marino, que se ha apuntado finalmente el argentino Valentín Perrone (1:40.328) cuando, por cómo se desarrolló la sesión, con una bonita pugna entre los dos sevillanos, parecía que la pole estaba destinada para David Muñoz o José Antonio Rueda, que venían de una fantástica segunda sesión de entrenamientos libres con el de Brenes liderando a la parrilla, por delante del piloto de Los Palacios... por sólo seis milésimas.

Con Muñoz al rebufo de su paisano, el vibrante y deportivo pulso entre ambos siguió en la Q2, con Rueda fijando un 1:40.569 y Muñoz un 1:40.440 que lo situó en primera posición y con el que se fue por segunda vez a talleres dado que la mayor parte de los favoritos entraron de inmediato para el cambio de neumáticos nada más arrancar. Muñoz, tras la segunda parada, ya no regresó a pista mientras Rueda insistió e insistió, vuelta tras vuelta, para lijar esas milésimas en el reloj que lo catapultaran a la primera posición. Lo consiguió el palaciego, parando el crono en un 1:40.438 que, ipso facto, rebajaron tras él Roulstone (1:40.420), Kelso (1:40.353) y Perrone (1:40.328), definiéndose así la primera línea de la parrilla.

Rueda (cuarto), Muñoz (quinto) y Adrián Fernández (sexto) estarán en segunda línea; Furusato, Yamanaka y Quiles, en la tercera; Carpe, Piqueras y Foggia, en la cuarta; Almansa, Lunetta y Ogden, en la quinta; y Pini, Moodley y Nepa, en la sexta. Por lo visto en las dos sesiones del sábado, tanto Rueda como Muñoz son a priori los dos pilotos con más ritmo y capacidad para escaparse si la carrera, sobre 20 vueltas en el trazado italiano, concediera esa posibilidad. El Gran Premio de San Marino Moto3 se disputa este domingo a las 11.00 horas. A esta cita, la 16ª del calendario, llega José Antonio Rueda liderando el Mundial con 270 puntos y 64 de ventaja sobre Piqueras, segundo. Muñoz es cuarto con 167 unidades.

Dani Muñoz tiene nuevo equipo

En Moto2, Dani Muñoz superó la criba de la Q1 en tercera posición (1:34.726) y logró el decimoséptimo tiempo en la Q2 (1:34.969), cuya pole se adjudicó Dani Holgado. El piloto nazareno, por cierto, ha sido confirmado este sábado como integrante del Italtrans Racing Team para 2026 junto a Adrián Huertas. Se asegura de este modo el sevillano una merecida plaza para la próxima temporada en la categoría. Mañana, a las 12.15, se celebra el Gran Premio de San Marino de Moto2.