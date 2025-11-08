Suscribete a
Pedro Fernando Mateos se impone en el 'Trofeo Croft Swift-González Byass' del Real Club Pineda

En las segundas calificativas del IX Campeonato de España de Veteranos, los vencedores fueron Diego Usón e Iván Rodrigáñez

ABC de Sevilla

Rotunda victoria de Pedro Fernando Mateos en el Trofeo Croft Swift González Byass 1,40m, prueba reina de la jornada. El jinete extremeño, residente en Madrid, impuso su autoridad con `'Vaya Cañón CC', saliendo en el puesto 52 y firmó un recorrido sin ... faltas (65.80 segundos) que le dio una clara victoria sobre los 61 participantes. Conocedor ya del trazado tras su primera salida con otro caballo, supo ajustar el ritmo y las distancias para alcanzar la ejecución más eficaz del día.

