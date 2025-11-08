Pedro Fernando Mateos se impone en el 'Trofeo Croft Swift-González Byass' del Real Club Pineda

Rotunda victoria de Pedro Fernando Mateos en el Trofeo Croft Swift González Byass 1,40m, prueba reina de la jornada. El jinete extremeño, residente en Madrid, impuso su autoridad con `'Vaya Cañón CC', saliendo en el puesto 52 y firmó un recorrido sin ... faltas (65.80 segundos) que le dio una clara victoria sobre los 61 participantes. Conocedor ya del trazado tras su primera salida con otro caballo, supo ajustar el ritmo y las distancias para alcanzar la ejecución más eficaz del día.

Antes, Samuel Oliva, con 'Ultra Chique VD Axelhoeve Z', había marcado un excelente registro de 67.11 segundos saliendo en el puesto 22, que lo mantuvo en cabeza buena parte de la prueba hasta ser superado en los compases finales. Cerró el podio Alejandro Vilches, que con 'Sir Seducer V de Lindehoeve Z' fue el último en salir, completando la pista en 68.63 segundos tras un recorrido muy ajustado. Con una dotación cercana a los 4.300 euros, la prueba reunió a 31 binomios de gran nivel, de los cuales solo nueve completaron sin penalización.

Asís Arango certificó la victoria en el Pequeño Gran Premio, imponiéndose en una disputada prueba del Grupo 1,35m que se corrió bajo baremo A con cronómetro y desempate. Con 'Chacarria Blue PS' marcó un doble recorrido sin faltas y un brillante crono de 36.13 segundos en el desempate, suficiente para superar al sevillano Jesús Torres, segundo con 'Diabetto PS' (36.41). Solo siete binomios lograron acceder al barrage entre los 75 participantes, y de ellos únicamente dos -Arango y Torres- terminaron con cero puntos. Tercero fue Patricio Maldonado con 'Hevoila Ochene', penalizado con cuatro puntos pese a terminar con el mejor tiempo (34.82 segundos).

Con una impecable actuación, Alejandro Alonso se llevó la victoria en el Grupo 1.25m montando a 'Single Lady de Sauco', firmando el mejor recorrido de la prueba con un tiempo de 56.78 segundos y sin faltas. Salió en el puesto 41 y marcó un ritmo sólido y preciso que resultó inalcanzable para sus rivales. La segunda posición fue para Waleska Pérez con 'One Top TK', que salía en el 72 y paró el crono en 60.60 tras un recorrido también sin penalización. Tercera fue la amazona Mia Lerchl, que con King (dorsal 98) logró 62.51 segundos y completó un podio dominado por la regularidad y la agilidad en un trazado muy técnico. La prueba, disputada bajo baremo A con cronómetro, mantuvo un nivel de competitividad alto hasta los últimos recorridos.

Campeonato de España de Veteranos

El Trofeo Cruzcampo tuvo como protagonista al bicampeón de Europa y de España, Diego Usón, que firmó una brillante victoria en la segunda calificativa VET 1*, disputada bajo baremo A con cronómetro. Con 'Caravaggio de Lison Z', y saliendo en el puesto nueve, marcó un impecable recorrido sin faltas (68.74 segundos), mostrando la solvencia y precisión que lo han convertido en uno de los referentes de la categoría. María Monzón, con 'Caro Dame', fue segunda en 71.82, y Jesús Rueda completó el podio con 'Mayday Van Het Reigershof Doble R' en 74.26 segundos.

Tras los resultados del sábado, la clasificación general queda encabezada por Javier Catalán con 0 puntos, seguido de Juan Queipo de Llano con 1 punto y Noelia Bayarri, en tercera posición, dejando todo abierto para el desenlace del campeonato.

Iván Rodrigáñez volvió a dominar la categoría VET 0* al imponerse en la segunda calificativa, Trofeo Coca-Cola, montando a 'Wata'. Con un recorrido sin penalizaciones y un tiempo de 70.79 segundos, el jinete mostró de nuevo su solidez en una prueba de baremo caza, donde la velocidad y la precisión resultaron decisivas. Rubén Sánchez, con 'Z-Voltaire', fue segundo (73.65) y José Carlos Gimeno, con 'Ánima de Guemes', tercero (73.79). Con este nuevo triunfo, Rodrigáñez se sitúa como el mejor posicionado en la clasificación provisional de cara a la final de mañana, en su camino hacia un posible tercer título de campeón de España.

En la jornada del sábado se han disputado las medallas del Campeonato de España de Veteranos en la modalidad de equipos para las categorías 1* y 0*. En la categoría 1*, la medalla de oro se la adjudicó el equipo Caravaggio, que estaba formado por Javier Catalán, Diego Usón, Felipe Villanueva y Jesús Rueda. La medalla de plata la ganó el equipo Real Club de Polo de Barcelona, integrado por Jaime Astiz, Óscar Cebriá, Beatriz Mónaco y Jordi Artigas. El bronce fue para el equipo Real Club de Campo de Madrid, integrado por Íñigo Verdugo, S.A.R Dña. Elena de Borbón, Alfonso Gredilla y Alfredo Revuelta.

En la categoría 0*, el oro se lo llevó la Federación Vasca de Hípica, formado por Ane Borde, Coro Benito, Emilio Valiente e Iván Rodrigáñez; la plata, el equipo La Torre de Babel de Andrés López, José Carlos Gimeno, Juan Palat y Juan José Aldaz; y el bronce, la Federación Andaluza de Hipica Catany, que estuvo integrado por Mónica Llach, José Luis Rexach, Manuel Laffón y Mª Ángeles Macías.

Diego Usón, salvando un obstáculo con 'Caravaggio de Lison Z' M. G.

Este domingo, última jornada

Este domingo, gran final en Pineda con el Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y el desenlace del Campeonato de España de Veteranos, donde se coronarán los nuevos campeones nacionales en las categorías VET 1* y VET 0*.