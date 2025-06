Pedro Fernández, presidente del Betis Baloncesto: «Sevilla va a ganar la Liga Endesa, lo vamos a conseguir»

Una vez conseguido por el Real Betis Baloncesto el ascenso a la ACB, su presidente, Pedro Fernández, que aseguró de forma taxativa en septiembre de 2024 que el equipo subiría de categoría como finalmente ha hecho, eleva ahora mucho más el listón de la ambición. Nunca pasan desapercibidas sus palabras y las que ha pronunciado este martes, en atención a los medios antes de que el club fuera recibido por el alcalde en el Ayuntamiento como reconocimiento al éxito logrado en Madrid, tampoco lo han hecho. «Aseguro que el equipo se inscribe, sale en ACB y sale fuerte. No vamos a ser un equipo ascensor. Eso es una chorrada. Esta es la tercera capital de España y la primera de Andalucía. Tenemos a un equipo hermano que es el Unicaja. Sabemos cómo se hace y yo sé cómo se gana la Liga Endesa con la mitad del dinero que tienen los demás. Simplemente tenemos que estar todos alineados», enfatizó, recordando los triunfos logrados también por la cantera y cómo sus vaticinios se han ido cumpliendo: «Este año hemos conseguido, aparte del ascenso, cuatro campeonatos de Andalucía, estando por encima de Unicaja en cantera. Hemos subido a la liga superior en silla de ruedas. Lo que sé hacer es elegir las situaciones. Elegí Burgos y lo primero que dije fue que íbamos a ganar una Copa de Europa. Y todo el mundo se reía. Ganamos dos. Luego cogimos al Ourense y dije que lo subiríamos. Me dijeron que las estadísticas decían que ningún equipo que había bajado volvía a subir. Pues subió. Aquí, llegué y dije que íbamos a subir a la ACB. Me dijeron lo mismo. ¿Me quieren hacer caso de una vez? Este equipo va a ganar la Liga Endesa. Y lo vamos a conseguir. No es tan difícil, se puede hacer».

Deportivamente, el equipo es ACB, pero ahora toca inscribirse en la Liga cumplimentando los correspondientes requisitos. «Por mí, no va a tener ningún problema -aseguró el presidente-. La cuestión va a estar en que consigamos apoyos adecuados. Creo que los tenemos. Hoy empieza uno de ellos. Tengo la misma confianza que al principio. Dije que subíamos a la ACB y este año digo que vamos a intentar ganar la Liga Endesa. No a permanecer ni nada por el estilo. Por lo menos, la Copa del Rey, mínimo. Para ello, ya tengo un programa. Sé como se hace y ahora voy a conseguir los apoyos. No es ninguna locura. Estamos hablando de la tercera ciudad de España. Este equipo ya ha sido subcampeón y lo único que quiero es hacerlo campeón, nada más», comentó. Entiende Fernández que para ello tiene que ir de la mano de las instituciones. «El apoyo es clave, absolutamente. No existe ningún equipo, ni en ACB ni en LEB Oro, que no funcione con apoyo institucional. Ninguno. Porque ese apoyo lo da a la gente. Tras la NBA, y está muy interesada en la ACB, esta es la liga más importante del mundo. Sevilla es la capital del turismo más importante de España. Y eso significa estar entre las cinco o seis primeras del mundo. Si no entienden las instituciones... yo creo que sí, lo van a entender», añadía.

El presupuesto, desde luego, tendrá que incrementarse respecto a esta temporada, aunque no de manera exponencial, según explicó el empresario: «Hemos hecho un desembolso muy importante este año, de 4,5 millones incluida la cantera. ¿Se puede jugar en ACB con eso? No, pero con cinco, sí -concretó-. No va a ser una variación tan grande. Lo que sí vamos a hacer es optimizar los recursos. Hay jugadores muy buenos, excelentes, que por jugar en Sevilla cobran la mitad. Para la mayoría de la gente, estar aquí es un premio. Y creedme que es verdad, ya he hablado con muchos. Hay muchos que vienen aquí solo porque es Sevilla. Se les paga bien, pero cogerían la mitad del dinero que en otras ciudades solo por jugar aquí. Creo que las instituciones se tienen que dar cuenta de la ciudad que están dirigiendo. Esta es la mejor ciudad del mundo. La ciudad de la alegría. Los jugadores, la gente y yo lo sabemos. Ahora lo tienen que saber ellos», apuntó.

La mano tendida del alcalde

Ya en el interior del Ayuntamiento, en el salón de plenos, donde fue recibida la comitiva del club, Fernández se mostró igual de optimista y seguro de sus convicciones: «Sevilla va a ganar la Liga Endesa. Quizá ganemos primeros la Copa. Vamos a ser campeones de Copa y Liga. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con la ayuda de las instituciones y los empresarios. Esto es gloria para Sevilla y el éxito es de ellos -refiriéndose a la plantilla-, que han ganado, incluso, a pesar de mí».

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, tendió la mano para apoyar al club: «Han devuelto la ilusión a miles de sevillanos. Compartimos ese proyecto. Como ha dicho el presidente, el Hereda Betis se tiene que consolidar en la Liga Endesa. Para eso, necesita la implicación de todos y necesita la implicación de las administraciones. Sabemos de la importancia de las administraciones en proyectos tan ambiciosos y tenderemos nuestra mano para que la ambición continúe. Ahí estaremos porque sabemos que esto es un objetivo de todos, un proyecto de la ciudad de Sevilla».