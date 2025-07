Pedro Fernández mantiene su convencimiento de que el Hereda Sevilla jugará finalmente la ACB

El futuro inmediato del Hereda Sevilla, que en el curso 2024-25 ha contado con el patrocinio del Betis Baloncesto, está aún por escribirse y pasa, en buena parte, por las manos de su presidente, Pedro Fernández. Restan cuatro días completos de la prórroga disponible para la inscripción del club en la ACB (el 15 de julio a las 23.59 es la fecha límite) y hay dos ciudades y dos equipos, el todavía verdiblanco y el Covirán Granada, pendientes de este empresario burgalés afincado en Madrid que en el verano de 2024 compró el club con la firme intención de subirlo en una temporada a la Liga Endesa. Comprometió su palabra y la cumplió gracias al esfuerzo y el éxito de una plantilla de mucha calidad y bien llevada por un cuerpo técnico al que también hay que reconocerle sus méritos.

En un vídeo en sus redes sociales, el máximo dirigente del club ha comentado lo siguiente: «Todavía no ha habido una recepción de la ACB, pero entiendo que no tendría que haber ningún problema si están todos los documentos y todos los formalismos cumplimentados. Espero, deseo, creo, estoy convencido y trabajo para que esto sea el lunes o el martes. No existe nada que indique que no».

El 8 de junio, el equipo armado por Armando Guerrero, director deportivo, y entrenado por Gonzalo García de Vitoria se imponía al Fuenlabrada en el choque decisivo de la Final Four y abría una de las puertas de la ACB, la deportiva. Pero hay dos, como ya sabe, porque la otra partida se juega en los despachos y ganarla depende de la capacidad y solvencia económico-financiera del proyecto. También de lo involucrada que esté la ciudad en el mismo. Aquí entra en juego Pedro Fernández y es él, según se están desarrollando los acontecimientos, el que tiene las llaves del ascenso junto a sus colaboradores más cercanos.

En Granada hay informaciones que este viernes prácticamente dan por muerto al Betis Baloncesto en la carrera por la ACB, en Sevilla tampoco faltan las que ven el panorama negro zaíno, pero también hay otras que se muestran tan prudentes como expectantes. Y que incluso dan un porcentaje de éxito al club hispalense, que es el primero que tiene derecho a la plaza. No queda mucho margen de maniobra, pero existe y el lunes es clave. Esta semana, los responsables del club se han movido. Y mucho. En varias vías, además, buscando la financiación aquí y allá, apoyándose en asesores externos y tratando de encontrar a cada problema una solución.

Auditoría y canon

Se ha enviado documentación para someterse a la auditoría y es esta la que tiene que dar el visto bueno a la solicitud (los números) del club hispalense. Para ello, ha de estar al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, también con la ACB, hay que presentar un presupuesto mínimo garantizado y, por supuesto, hacer frente a los 580.000 euros más IVA de la primera cuota (son cuatro) del Valor de Participación. Es decir, el nuevo canon de acceso a la Liga, que se flexibilizó en 2017 pero sigue existiendo.

En este punto es donde se ha encontrado el club el mayor obstáculo de los últimos días. Porque ese importe hay que abonarlo ya. No se detrae, a diferencia de las tres cuotas siguientes (alícuotas, una por temporada en la ACB) de los ingresos que reciben los clubes afiliados por derechos de televisión. A cuenta de este asunto, primordial, este viernes se celebró una reunión entre el presidente, Pedro Fernández, y representantes del Ayuntamiento y la Fundación Cajasol, que han acudido a la llamada del CEO de Hereda. De Cajasol ha encontrado predisposición para ayudar ya y del Consistorio, por ahora, la negativa, ya que del dinero comprometido por el gobierno municipal (unos 400.000 euros) no podría disponer el club hasta que se definan los presupuestos de 2026. Así que buena parte de la responsabilidad económica recae de nuevo en la capacidad financiera de Pedro Fernández y el Grupo Hereda, propietario del club, para que Sevilla mantenga su plaza en la ACB y no se vaya a Granada.

«Somos optimistas, por supuesto; de lo contrario, no estaríamos trabajándolo. Faltan dos o tres cosas, no son flecos sino cosas importantes, pero tenemos lo necesario para hacerlo», ha valorado este viernes, en declaraciones a EFE, el máximo dirigente del club, al tiempo que se ha mostrado «confiado en que todo esté resuelto el martes», mandando un mensaje de confianza a la afición de un equipo histórico que no deja de vivir sobresaltos cada verano, incluso este año, después de festejar hace un mes ese ascenso muy merecido a la ACB que en Granada ya piensan que tienen, de rebote, en la mano.