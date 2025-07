Pedro Fernández confirma que el club abandona la marca Betis y compromete aún más su palabra: «La plaza ACB es de Sevilla y en Sevilla se va a quedar»

En una reunión de empresarios convocados por el club en la sede de la Fundación Cajasol, donde se les incentivó para sumarse al proyecto contribuyendo en su financiación, el presidente del todavía Betis Baloncesto, Pedro Fernández, confirmó el cambio de nombre del equipo para su salida en la ACB, abandonando la marca del conjunto verdiblanco como se pactó en el acuerdo de patrocinio tras la venta de la sección en 2024, y se mostró tan seguro como siempre sobre la posibilidad de hacer valer en los despachos la plaza ganada en la pista. «Soy bético de corazón, pero entiendo que el equipo pertenece a Sevilla. Y así se va a llamar. Detrás o delante de Sevilla irá un nombre», refiriéndose a un futuro patrocinador que aporte el naming comercial y, por tanto, más ingresos para las arcas de la entidad.

A partir de ahí, estructuró un discurso parecido al que defendió en la recepción del Ayuntamiento tras el ascenso, el pasado 10 de junio. «Sevilla va a jugar la ACB. Lo dije en Burgos y ganamos dos Copas; lo dije en Orense y acabamos subiendo; y lo dije en Sevilla y he subido al equipo. Ahora digo que ganaré la ACB con Sevilla. La ganaré, así que no perdáis el tiempo y poned vuestro nombre al lado de Sevilla. El nombre de Hereda Burgos va asociado a dos Copas de Europa que están en mi casa», señaló Fernández, apelando a los empresarios convocados, en un acto presentado por Pastor Planelles, hombre de la casa que ha desarrollado diferentes funciones en sus muchos años en el club, entre ellos el liderazgo de los escalafones inferiores.

No tardó el máximo dirigente verdiblanco en abandonar la primera persona del singular para emplear la primera del plural. Es lo que toca cuando se trata de sumar socios y alianzas para reforzar económicamente un proyecto que aún no ha finalizado su proceso de inscripción en la ACB. «Yo no voy a ganar la Copa. La vamos ganar todos porque, si no, es imposible. Sé como se gana. He ganado cuatro veces. Si no supiera con seguridad que la vamos a conseguir, no lo diría. Este año dimos un espectáculo brutal y no vino mucha gente. No tuvimos mucho apoyo. Llevamos también al baloncesto en silla de ruedas a la máxima categoría», recordó el presidente en su alocución, subrayando que «esto es un proyecto de Sevilla y el éxito es del club y los jugadores».

«La mediocridad me horroriza»

«No os preocupéis, que yo no meto las canastas. Las van a meter Hughes y Benite, un señor que me ganó dos Copas de Europa y que en la ACB va a ganar exactamente igual junto a cuatro tíos muy buenos que tenemos ya fichados», avanzó, con su habitual proceder, sin dejar a nadie indiferente. Su discurso es grandilocuente y excesivo. Él lo sabe a la perfección y, sin embargo, no lo modula. «Al final, quedaré como el bocazas y quizá en la Wikipedia ni aparezca, pero en el histórico del club tiene que aparecer. Podemos ganar o perder, pero en la mediocridad, que me horroriza, no nos vamos a quedar ahí», sentenció, con la seguridad del que está convencido de tener la carta ganadora: «La plaza es de Sevilla y en Sevilla se va a quedar. Me queda la prórroga de los quince días. Y me gusta ganar en la prórroga», dijo, aludiendo al tiempo extra concedido por la ACB para cumplimentar la inscripción del equipo.

Apeló Fernández al orgullo de Sevilla, tratando de tocar esa tecla que es fibra sensible: «Sé cómo ganar, pero tenemos que hacerlo juntos porque, si no, no merece la pena. Estoy aquí para recordar lo que sois: Sevilla es la tercera ciudad de España, tiene de todo, y es la capital mundial del turismo. Tenemos todo el derecho y el deber de tener baloncesto. Somos la capital de Andalucía. No lo es Jaén, Málaga ni Granada. Hemos venido para estar aquí, en la mejor liga de Europa y la segunda del mundo. Tenemos que posicionar a Sevilla en este sitio y las instituciones tienen que ayudarnos», relataba.

Aportaba una visión muy optimista y, desde luego, ambiciosa sobre el futuro: «No vamos a venir a San Pablo a ver a jugar a Tavares, sino a nuestros pívots. Puedo prometer y prometo que vamos a ganarles al Real Madrid, el Barcelona y el Joventut, pero tenéis que estar conmigo o, si no, esto no vale nada. Mi único cometido es recordarles a la gente quiénes son y exigirles que ganen si son los mejores, como he hecho este año. Con el nombre de Sevilla no te puedes ir arrastrando. Hay que ir ganando, así que animaros al principio y no al final. Porque el baloncesto es un espectáculo brutal. Vamos a contratar a los mejores... que van a ayudar a los que ya están aquí», aseguraba en su exposición. «Show me the money y pelead por poner vuestro nombre delante. Es la mayor rentabilidad para cualquier empresa. Va a haber espectáculo, seguro, está garantizado, y vamos a ganar la Liga«, reiteró Fernández. Además de los responsables del club y los empresarios, al acto acudieron también el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el CEO del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón.