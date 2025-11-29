Suscribete a
VOLEIBOL

Paso al frente del Fundación Cajasol Andalucía en la Liga Iberdrola (3-0)

Rotundo triunfo en casa de las nazarenas ante el colista de la categoría, el CV Alcobendas, en su intento de clasificarse para la próxima Copa de la Reina

Partido clave para el Fundación Cajasol Andalucía en su carrera por la Copa de la Reina

Lucía Prol y Kennedi Evans saltan en la red para bloquear un remate de Sofía Ferrer
Lucía Prol y Kennedi Evans saltan en la red para bloquear un remate de Sofía Ferrer CAVESQUIMO

Victoria importantísima del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 frente al Feel Voley Alcobendas. Las nazarenas firmaron un serio encuentro en Los Montecillos para sumar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación para la Copa de la Reina. Arrancó el choque con ... los puntos de Leticia Delagrammatikas y Kennedi Evans por el centro. Un bloqueo de la propia Leticia ponía al equipo nazareno por delante en el marcador. El conjunto madrileño puso las cosas complicadas en bloqueo y defendió cada bola consiguiendo la reconstrucción, así se llegó a un catorce iguales y el tiempo muerto de Torronteras.

