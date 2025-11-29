Paso al frente del Fundación Cajasol Andalucía en la Liga Iberdrola (3-0)

Victoria importantísima del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 frente al Feel Voley Alcobendas. Las nazarenas firmaron un serio encuentro en Los Montecillos para sumar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación para la Copa de la Reina. Arrancó el choque con ... los puntos de Leticia Delagrammatikas y Kennedi Evans por el centro. Un bloqueo de la propia Leticia ponía al equipo nazareno por delante en el marcador. El conjunto madrileño puso las cosas complicadas en bloqueo y defendió cada bola consiguiendo la reconstrucción, así se llegó a un catorce iguales y el tiempo muerto de Torronteras.

El Fundación Cajasol Andalucía conseguía puntuar por el centro pero encontraba más dificultades en las alas. Con diferencias de un punto tan solo, llegó el primer set a su tramo final. Un bloqueo de Kennedi Evans puso el 20-18 y otro más sumaba el 22-19 y la mayor diferencia de lo que iba de partido. Las nazarenas cerraron el set por 25-23 con un ataque por zona cuatro de Magui Frías.

El inicio del segundo tuvo un nombre propio: Lucía Prol. La receptora del Fundación Cajasol Andalucía sumó cuatro puntos que ayudaron al parcial de 10-2. Apretó en el saque la internacional española y complicó mucho la recepción rival con un equipo nazareno muy pendiente en la red. No pudo reponerse el Alcobendas de un arranque de set espectacular por parte de las de Torronteras. El propio Ricardo dio entrada a Helena Orejas en recepción y el 17-8 iluminaba el electrónico. Las locales, solventes, cerraron el set en 25-10.

Tocaba acabar con el partido y así fue. Comenzó la última manga con la misma dinámica que la segunda, con un parcial de salida de 13-5 con los puntos de Lucía Prol y Jada Burse, unidos a numerosos errores por parte del Feel Voley Alcobendas. También entró Bianca Polo como líbero por Sara Barón. El 18-11 ponía tierra de por medio con un club madrileño que no conseguía hacer daño a las nazarenas. Aún así, tiró de pundonor con una gran Juliana Ocaña hasta el 20-16. Pidió tiempo muerto Torronteras y reaccionó el equipo para terminar cerrando el triunfo por 25-18.

La vuelta europea, el jueves en los Países Bajos

Tras esta victoria terapéutica en casa, el Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo jueves (19.30 horas) la vuelta de los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup frente al Dynamo Apeldoorn en Países Bajos. El conjunto nazareno necesita sumar dos puntos o llevarse el set de oro para firmar su clasificación para la siguiente ronda tras la victoria por 3-1 del pasado miércoles en casa.