Partido clave para el Fundación Cajasol Andalucía en su carrera por la Copa de la Reina

El Fundación Cajasol Andalucía tiene un partido clave este sábado en el pabellón Francisco de Dios Jiménez, Los Montecillos, a las 18.00 horas. Las nazarenas reciben al actual colista de la competición, el Feel Voley Alcobendas. Las de Ricardo Torronteras se encuentran ... clasificadas en la décima posición con diez puntos, los mismos que el octavo y noveno. Un octavo puesto que es el último que da acceso a la Copa de la Reina al término de la primera vuelta de competición.

La igualdad en la Liga Iberdrola es tal que apenas separan cinco puntos al tercer clasificado, el CV Heidelberg-Volkswagen, del conjunto nazareno. Por ello, una victoria se antoja clave de cara a escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Tras la victoria en Europa por 3-1 frente el Dynamo Apeldoorn, las nazarenas llegan con buenas sensaciones, con una remontada que afianza al equipo, ya que fueron de la partida jugadoras menos habituales en este inicio de temporada y que completaron un gran partido hasta llevar al equipo a una nueva victoria europea.

En la competición doméstica, el Fundación Cajasol Andalucía suma dos derrotas consecutivas, aunque la última de ellas le hizo sumar un punto tras caer en el desempate frente al CV Tenerife Libby's La Laguna en el siempre complicado pabellón Pablos Abril. Ahora es el turno de dar un paso al frente y buscar una victoria de tres puntos frente al colista.

Por otra parte, el propio Feel Voley Alcobendas suma ya cuatro jornadas sin puntuar y llegará necesitado al pabellón de Los Montecillos. Solo lo alumbran en la clasificación tres puntos obtenidos por una victoria 3-2 frente al CV Kiele Socuéllamos y una derrota, también en el desempate frente al propio Tenerife.

Para este encuentro se espera una gran animación por parte de la afición nazarena, sabedora de la importancia que tiene este encuentro con vistas a escalar hasta los puestos más altos de la clasificación.