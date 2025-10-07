Las ocho primeras cabezas de serie avanzan en la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 en Sevilla

La jornada del martes en la Copa Nadia 2025, torneo del circuito profesional ITF que se celebra en el CTT Blas Infante de Sevilla, confirmó la solidez de las favoritas: las ocho primeras cabezas de serie siguen adelante en el cuadro ... principal.

El intenso calor sevillano volvió a ser protagonista en una jornada repleta de duelos igualados y puntos de gran nivel, que mantuvieron al público en tensión desde el primer servicio hasta el último golpe.

El día abrió con el enfrentamiento entre la malagueña Lorena Solar, actual jugadora de la Federación Andaluza de Tenis, y la italiana Anastasia Abbagnato, quinta cabeza de serie. Solar ofreció un gran nivel de juego y una actitud combativa ante su rival, aunque terminó cediendo por un ajustado doble 6-4.

Uno de los choques más esperados fue el que midió a la española Alba Rey con la italiana Federica Urgesi, dos tenistas muy cercanas en ranking y experiencia. Tras un intenso duelo de tres sets, Urgesi logró imponerse por 6-2, 3-6, 6-2, en un partido que mantuvo al público pendiente de cada punto.

Las cabezas de serie 3 y 7, la española Ane Mintegi y la búlgara Gergana Topalova, también superaron sus respectivos compromisos, aunque no sin dificultades. Tanto la australiana Melisa Ercan como la almeriense María Oliver dispusieron de bolas de set en el segundo parcial, pero no lograron cerrar el parcial ante la solidez de sus oponentes.

Para la jornada del miércoles, que comenzará a las 10.30 horas de la mañana, serán siete jugadoras españolas las que salten a pista con el objetivo de lograr su pase a los cuartos de final y continuar su camino hacia el título en la Copa Nadia 2025, que sigue consolidándose como una cita de referencia para el tenis femenino en Andalucía.