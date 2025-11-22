Nueva derrota del Fundación Cajasol Andalucía, que suma un punto en Tenerife (3-2)

Se le escapó la victoria al Fundación Cajasol Andalucía en su visita al Tenerife Libby's La Laguna en el desempate. Las nazarenas forzaron el tie-break, tras ir perdiendo 2-1, y cayeron 15-13 finalmente. Una derrota que deja al conjunto de ... Ricardo Torronteras con diez puntos en la tabla, los mismos que el equipo tinerfeño, actualmente octavo clasificado y que marca la clasificación para la Copa de la Reina.

Comenzó el partido con igualdad en su primer tramo, con Jada Burse estrenándose como opuesta en el Fundación Cajasol Andalucía. Tuvo que pedir el primer tiempo muerto Torronteras con 9-5 en el marcador tras varios errores y buenos bloqueos de las locales. Louise Sansó enlazó cuatro puntos seguidos, dos primeros tiempos y dos bloqueos que igualaron el partido a doce puntos.

El conjunto nazareno empezó a desplegar un buen juego, especialmente comenzando con buenas recepciones que permitieron a Hemery Herman distribuir con comodidad. El bloqueo no dejaba pasar la bola con comodidad y así forzaron el segundo tiempo muerto del Tenerife Libby's La Laguna con 15-19 a favor de las nazarenas. Una gran defensa de Sasa Barón en la diagonal larga, y una block-out de Maguilaura Frías cerraron el set por 20-25.

Con un primer set donde los pequeños detalles y la actitud del Fundación Cajasol Andalucía marcaron la diferencia, tocaba seguir a ese buen nivel, pero la igualdad se constató hasta mitad de la segunda manga. Burse sumó los primeros puntos y Frías puntuó por zona cuatro. Así se llegó al trece iguales en el electrónico. Por parte del Tenerife Libby's La Laguna, Yeisi Soto y Rosalía hacían daño en ataque.

El primer tiempo muerto del set lo pidió Torronteras tras un parcial de tres a cero en contra (16-14). La propia Soto apretó en saque y puso el 20-16 para un nuevo tiempo muerto de las visitantes. No paró Yeisi Soto y hasta cuatro saques seguidos enlazó hasta el 22-17. No se pudo reponer el equipo nazareno y terminaron las locales cerrando el set 25-18.

El diez iguales del tercer set estuvo marcado por dos saques directos de Jada Burse y una Kennedy Evans, muy firme en bloqueo y con la contundencia necesaria en ataque. Maguilaura Frías tiró del equipo, como todo el encuentro, y era opción para Sira Plaza, quien comenzó en el tercer set como colocadora titular, en cada sideout. Los errores comenzaron a llegar para las nazarenas y un parcial de siete a cero rompió el set.

El 19-12 puso muy difíciles las cosas para las de Torronteras. Pero de nuevo salió la raza que a este equipo lo caracteriza. Helena Orejas al saque sumó dos consecutivos y hasta cuatro en su turno de saque, igualmente Burse al saque incomodó muchísimo la recepción dejando sin opciones a Quinn Pelland en la colocación, hasta el 22-21. El Tenerife cerró bien el bloqueo y terminó cerrando el set 25-22.

Las necesidades apretaron al Fundación Cajasol Andalucía. Había que sacar algo positivo de Tenerife y el equipo se puso el mono de trabajo desde el inicio. Burse, muy atenta en defensa a las fintas, e Isabel Barón, tiraban en el inicio frenando los ataques rivales. Herman puso su bloqueo, Kira Thomsen salió por zona seis con un gran ataque y Kennedi Evans puso el 5-9 con un buen primer tiempo tras un rally eterno. Continuó el equipo apoyándose en una gran Thomsen y en una actitud defensiva impecable para sumar el 9-16. El mejor set hasta el momento para las nazarenas, que consiguieron llevarse por 19-25 con un ataque de Jada Burse.

Desempate, un tie-break de infarto. Comenzó con la igualdad que caracteriza a este deporte y entre dos conjuntos muy necesitados de puntos. Las locales se fueron al cambio de campo con 8-5, pero pronto, con Helena Orejas al saque, puso el diez iguales. Un error en ataque provocó el nuevo tiempo muerto de Ricardo Torronteras con 12-10. Pero no hubo forma, y con el 13-10, otra vez lo paró el técnico nazareno. Salió bien con Kira Thomsen y al saque de Jada Burse, Louise Sansó puso un gran bloqueo. Herman salvó la primera bola de partido con un bloqueo uno contra uno de forma espectacular pero no pudo salvar el último y cayó 15-13.

El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo miércoles (19 horas) la ida de la ronda de dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) frente al Dynamo Appeldorn neerlandés. Posteriormente, el sábado tendrá una cita muy importante frente al Feel Voley Alcobendas en la novena jornada de la Liga Iberdrola, también en casa (18 horas).