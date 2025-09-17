Las novedades del SADUS para el curso 25-26

Con el curso académico recién empezado, algunos estudiantes ya saben que gozarán de las Becas de Formación SADUS. Entre los distintos ámbitos que disfrutarán más de una decena de universitarios se encuentran las becas de Informática, Comunicación, Asistencia fisioterápica al deportista, Asistencia médica al deportista, Estadística y Gestión Deportiva.

Estas becas presentan dos plazas vacantes en el área de Gestión Deportiva, tres en Medicina y una en Fisioterapia, que podrán ser solicitadas en una nueva convocatoria extraordinaria cuya fecha está aún por determinar. Además, el SADUS recibirá a universitarios que formarán parte de sus diferentes áreas de trabajo, con becarios en el área de eventos y gestores y colaboradores deportivos en el área de competiciones.

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla celebrará durante los días 7, 8 y 9 de octubre la inauguración de las competiciones internas de la Universidad de Sevilla. Como cada año, los torneos de apertura estarán habilitados para todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la US con pase de temporada o abono en vigor.

El inicio de estas competiciones tendrá lugar en las instalaciones deportivas CDU Los Bermejales, donde se llevarán a cabo las modalidades de baloncesto 3x3, fútbol sala 3x3, voleibol 3x3 y pádel súpertiebreak. Además, se celebrará un clínic de manera gratuita de pickleball. Para apuntarse, todas las personas deberán estar en posesión del pase de temporada o abono en vigor para el día de las competiciones, contactando con el gestor deportivo de su centro o facultad a través de su página web.

Asimismo, el próximo sábado 20 de septiembre, el SADUS dará comienzo a una nueva temporada de las actividades en el Medio Natural, con una ruta desde el Cerro del Águila (Cádiz) hasta Sanlúcar de Barrameda. Las plazas para esta actividad ya están agotadas, aunque sí está disponible la programación completa de las próximas expediciones.

Más temas:

Universidad de Sevilla