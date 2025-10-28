Suscribete a
Nace el Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' para posicionar a la ciudad como sede fija de grandes eventos ecuestres

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y el Real Club Pineda, surge con voluntad de continuidad anual y se disputará del 7 al 9 de noviembre coincidiendo con el IX Campeonato de España de Veteranos

Álvaro González de Zárate confirma su condición de triunfador del CSN5* de la Ruta de Otoño de Pineda

De izquierda a derecha, Miguel García, José Candón, Ignacio Astolfi, Silvia Pozo, Rodrigo Molina, Ricardo Villena, Alberto García y Antonio Olavarría
El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes en la Torre del Oro la primera edición del Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla', en un acto encabezado por Silvia Pozo, delegada de Deportes y Promoción de Salud, junto a Ricardo Villena, ... gerente del Instituto Municipal de Deportes, y Rodrigo Molina, presidente del Real Club Pineda de Sevilla, sede organizadora del certamen.

