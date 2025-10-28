Nace el Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' para posicionar a la ciudad como sede fija de grandes eventos ecuestres

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes en la Torre del Oro la primera edición del Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla', en un acto encabezado por Silvia Pozo, delegada de Deportes y Promoción de Salud, junto a Ricardo Villena, ... gerente del Instituto Municipal de Deportes, y Rodrigo Molina, presidente del Real Club Pineda de Sevilla, sede organizadora del certamen.

En la presentación se subrayó que el Concurso nace con vocación de continuidad anual, con el objetivo de consolidar a Sevilla como sede fija de grandes eventos ecuestres dentro del calendario nacional y reforzar la proyección de la ciudad en el ámbito deportivo.

El nuevo CSN4* se disputará del 7 al 9 de noviembre en Pineda, en coincidencia con el IX Campeonato de España de Veteranos, y reunirá a 420 caballos y a unas 1.450 personas vinculadas a los equipos, con una repercusión económica estimada en más de 400.000 euros. La dotación en premios asciende a 28.000 euros y las pruebas oficiales serán de acceso libre para el público.

Desde el Real Club Pineda, Rodrigo Molina destacó que el impulso institucional del Ayuntamiento sumado a la capacidad técnica y organizativa del club permite que el Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' nazca ya con estructura para permanecer en el calendario, atraer binomios de todo el país y generar retorno deportivo, social y económico para la ciudad.

Nueve pruebas en tres jornadas

El programa deportivo comprende nueve pruebas oficiales distribuidas en tres jornadas, con el Gran Premio 'Ciudad de Sevilla' de 1,45 metros como final el domingo 9 de noviembre. En el marco del concurso se rendirá homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, figura emblemática de la equitación española y estrechamente vinculada al Real Club Pineda, en reconocimiento a su trayectoria y a su legado en el mundo ecuestre.

El Concurso cuenta con el apoyo de entidades colaboradoras vinculadas al Campeonato de España de Veteranos: El Corte Inglés, Hotel Silken Al-Andalus Palace, Cruzcampo, Fundación Caja Rural del Sur, González Byass, Coca-Cola y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Los horarios de pruebas y la información operativa se publicarán y actualizarán en los canales del Real Club Pineda. La organización habilitará atención informativa para medios durante las jornadas de competición y difundirá material gráfico oficial al cierre de cada día.