Muñoz y Rueda, quinto y octavo de una Q2 en Balaton Park dominada por Quiles

Los sevillanos David Muñoz y José Antonio Rueda saldrán este domingo desde la quinta y la octava posición, respectivamente, en el Gran Premio de Hungría de Moto3 que se disputará en el Circuito de Balaton Park. Máximo Quiles, del CFMoto, se apuntó la 'pole position', en buena medida gracias a una estrategia de equipo que salió perfecta y le permitió completar muchas vueltas aprovechando la salida a boxes de sus rivales para el cambio de neumáticos.

El murciano, uno de los rookies de esta temporada en la categoría pequeña, firmó las cuatro mejores vueltas de la Q2 y, con un tiempo de 1:46.06 que no mejoraba el de la sesión matinal (1:45.812), partirá de la primera posición. Perrone y Piqueras lo acompañarán en la primera fila, mientras que la segunda será para Carpe, Muñoz y Pini; y la tercera, para Roulstone, Rueda y Adrián Fernández. Muñoz, que suma cuatro podios seguidos, corrió en 1:46.324 y Rueda, líder del Mundial con 71 puntos sobre Piqueras y 100 sobre Muñoz y Quiles, lo hizo en 1:46.448.

Muñoz y Foggia fueron los primeros en salir a pista y no tardaron en hacerlo, segundos después, Quiles, que había liderado la práctica oficial y la segunda sesión de entrenamientos libres; así como Rueda (1:46.111 en la matinal) y Carpe, que suelen rodar juntos. Foggia y Quiles enfilaron de inmediato los boxes, sin haber culminado ningún giro. David Muñoz marcó vuelta rápida (1:46.683) a diez minutos del final y entonces le seguían Almansa, Furusato, Piqueras y Carpe.

Quiles, contra sí mismo

El de Brenes, segundo por la mañana (1:46.006), cortaba en el siguiente giro y Adrián Fernández se situaba primero (1.46.583), aunque ipso facto lo desplazaba de ahí Perrone (1:46.120). Rueda, en su primer intento, estaba a 776 milésimas del argentino y Quiles se colocaba momentáneamente sexto antes del paso por boxes de casi toda la parrilla. El pupilo de Aspar, sin embargo, se quedó rodando prácticamente en solitario, fijando un 1:46.097 y luego un 1:46.06.

Furusato, el más rápido de la Q1, se caía en la curva uno y Quiles seguía a lo suyo, corriendo sin referencias pero aprovechando al máximo los límites de la pista: 1:45.932 llegó a marcar, aunque ese giro fue anulado. Finalmente, nadie mejoraba su registro tras los quinces minutos de la Q2. La carrera de Moto3 en el circuito húngaro, con un total de 20 vueltas, se disputa este domingo a las 11.00 horas.

