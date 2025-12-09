Un millar de deportistas participarán en el 19º Abierto Internacional de Andalucía de Remo

El Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja de Sevilla ha iniciado la cuenta atrás para la celebración del Abierto internacional de Andalucía de remo, que alcanza ya las 19 ediciones. La prueba programada el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en la ... dársena del Guadalquivir bajo la organización de la Federación Andaluza de Remo ha presentado su cartel oficial en las propias instalaciones del CEAR con la presencia, entre otras autoridades y acompañando al presidente de la FAR, Fernando Briones, de la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, Carmen Ortiz; y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena.

El 19º Abierto internacional de Andalucía de remo vuelve a presentarse como la última prueba del calendario, en este caso para reunir los próximos días en la capital sevillana a unos 1.000 deportistas procedentes de 55 clubes de España, México, Chile, Francia, Portugal y Gran Bretaña. En concreto, a nivel nacional acuden a la competición, programada sobre la distancia de 2.000 metros en las categorías absoluta, juvenil y cadete, remeros procedentes de nueve comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y País Vasco.

En cuanto a la participación andaluza en la cita internacional, está formada por ocho entidades, incluido el defensor del título, el Club Náutico Sevilla, que se enfrentará entre otros al Real Círculo de Labradores, subcampeón el pasado año; Club de Remo Guadalquivir 86, CD Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, Club Tiempo Libre El Ejido, Real Club Mediterráneo de Málaga, Club de Remo Linense y Club Remo de Mar La Línea.

El 19º Abierto internacional de Andalucía de remo será retransmitido en directo durante sus dos jornadas por el canal Youtube de la FAR. Según los horarios inicialmente previstos, la competición se desarrollará en su primera jornada de 8:30 a 18:00 horas, mientras que el domingo lo hará hasta las 13:30 horas, dándose paso a continuación a la entrega de trofeos a los primeros clubes clasificados.