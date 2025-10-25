La mejor versión del Fundación Cajasol Andalucía doblega al Sayre en Los Montecillos (3-0)

Gran victoria del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 frente al CV Sayre CC La Ballena en un partido de gran nivel por parte de las nazarenas de principio a fin. Tres puntos muy importantes que aúpan en la tabla a las de ... Dos Hermanas mirando la parte alta de la clasificación en este inicio de temporada. El conjunto nazareno ya piensa en el partido de la CEV Challenge Cup que jugará el próximo miércoles en casa (19.00 horas) frente al Slovan de Bratislava.

Comenzó con fuerza el conjunto de Ricardo Torronteras con un buen parcial de 9-3 de inicio, con Kira Thomsen por zona cuatro, sumado a los errores del equipo visitante. Las locales impusieron su juego tanto en la red como en ataque estando acertadas en defensa y abriendo diferencias en el marcador hasta el 15-5. Pidió tiempo muerto, de nuevo, el técnico visitante ante el buen juego de las nazarenas y los errores cometidos. Con Maguilaura Frías al saque, el parcial de 5-0 rompió el set. Intentó recortar diferencias el CV Sayre, pero el equipo nazareno frenó los intentos también con la entrada al campo de Helena Orejas, Sira Plaza e Irene de Blas, cerrando el parcial por 25-18.

No aflojó el equipo de Torronteras en la segunda manga. El Fundación Cajasol Andalucía continuó con su buen juego y apretando en el saque a una recepción del CV Sayre que sólo encontraba dificultades. Emery Herman distribuyó con calidad a las alas con unas centrales acertadas, en especial Kennedi Evans, y Maguilaura Frías liderando desde la zona cuatro. Así se llegó al 12-8. Continuó apretando y defendiendo con calidad el conjunto nazareno con buenas reconstrucciones que permitían puntuar hasta 25-17, resultado final del segundo set.

Lesión de Sasa Barón

El Fundación Cajasol Andalucía tenía claro que los tres puntos debían quedarse en casa. Y el gran nivel mostrado en los dos primeros continuó en el tercero. Así llegó al 10-6, cuando una desafortunada acción en recepción conllevó la lesión de Sasa Barón, la líbero del conjunto nazareno, que tuvo que ser sustituida por Bianca Polo. No bajó el ritmo el equipo de Torronteras y sentenció con un 25-17.

Logró así, por la vía rápida, tres puntos muy importantes que refrendan el buen trabajo de las nazarenas. El equipo ya piensa en el partido de la CEV Challenge Cup que jugará el próximo miércoles a las 19.00 horas en el pabellón de Los Montecillos frente al Slovan de Bratislava. Posteriormente, el sábado 1 de noviembre recibirá al CV Haro Rioja Voley (12.00 horas).