Suscribete a
ABC Premium

VOLEIBOL

La mejor versión del Fundación Cajasol Andalucía doblega al Sayre en Los Montecillos (3-0)

LIGA IBERDROLA

Gran actuación de las nazarenas, que empezaron del mejor modo posible su secuencia de tres partidos en casa

El Fundación Cajasol Andalucía, ante el reto de blindarse en Los Montecillos

El Fundación Cajasol Andalucía celebra la victoria con su cuerpo técnico
El Fundación Cajasol Andalucía celebra la victoria con su cuerpo técnico M. G.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gran victoria del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 frente al CV Sayre CC La Ballena en un partido de gran nivel por parte de las nazarenas de principio a fin. Tres puntos muy importantes que aúpan en la tabla a las de ... Dos Hermanas mirando la parte alta de la clasificación en este inicio de temporada. El conjunto nazareno ya piensa en el partido de la CEV Challenge Cup que jugará el próximo miércoles en casa (19.00 horas) frente al Slovan de Bratislava.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app