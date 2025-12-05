Suscribete a
El Medio Maratón de Sevilla presenta la camiseta que recibirán sus 20.000 participantes

La carrera, en su 31ª edición, tendrá nuevo récord de participación el próximo 25 de enero de 2026 y más de 3.000 atletas de hasta 90 países, con un 32% de mujeres inscritas y más de 6.000 corredoras

Vinicent Nyamongo y Rebecca Chelangat, ganadores del Medio Maratón de Sevilla 2025

La camiseta del Medio Maratón de Sevilla se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento
La camiseta del Medio Maratón de Sevilla se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento JUAN CARLOS OGAZÓN

El Medio Maratón de Sevilla 2026 celebrará su trigésima primera edición el 25 de enero y presenta muchas novedades de cara a una edición histórica. La prueba, que próximamente anunciará algunas variaciones a su trazado que permitirán varias salidas en oleadas para mayor comodidad de ... los hasta 20.000 participantes que agotaron los dorsales con más de seis meses de antelación, ha desvelado este viernes las camisetas que todos los inscritos recibirán junto con la bolsa del corredor los días 23 y 24 de enero en la expo en el pabellón de San Pablo.

