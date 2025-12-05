El Medio Maratón de Sevilla presenta la camiseta que recibirán sus 20.000 participantes

El Medio Maratón de Sevilla 2026 celebrará su trigésima primera edición el 25 de enero y presenta muchas novedades de cara a una edición histórica. La prueba, que próximamente anunciará algunas variaciones a su trazado que permitirán varias salidas en oleadas para mayor comodidad de ... los hasta 20.000 participantes que agotaron los dorsales con más de seis meses de antelación, ha desvelado este viernes las camisetas que todos los inscritos recibirán junto con la bolsa del corredor los días 23 y 24 de enero en la expo en el pabellón de San Pablo.

Las camisetas las ha presentado María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; junto con Antonio Olivencia, presidente del Club de Atletismo San Pablo; y Mateo Navajas, director de Create Deporte.

Tras alcanzar su récord histórico con 20.000 corredores por primera vez, la prueba hispalense ha desvelado también algunas estadísticas llamativas, como que tendrá más de 6.000 corredoras en la línea de salida (más de un 32% del total) y más de 3.000 extranjeros representando hasta 90 nacionalidades distintas. Destacan los casi 600 franceses que se pondrán el dorsal en la capital andaluza. Un 55% de los corredores será la primera vez corran esta prueba, y sólo uno de cada cuatro participantes es residente en Sevilla y provincia, por lo que el impacto económico sobre la ciudad será mucho mayor que en ediciones anteriores.

El medio maratón hispalense atrae a corredores de todo el mundo gracias a las bondades y belleza de su recorrido, totalmente llano e idóneo para lograr grandes marcas o para cubrir sus 21.097 metros de la forma más asequible.

Como viene ocurriendo en los últimos años, la Media Maratón de Sevilla mantiene un crecimiento sostenido en cuanto a participación, con 3.000 más que en 2025. La prueba contó con 17.000 corredores este 2025, 14.000 en 2024, 12.000 en 2023 y 10.500 en 2022. Es uno de los medios maratones más planos de Europa con sólo cinco metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia.

El Medio Maratón de Sevilla está organizado por el Club de Atletismo San Pablo y Create Deporte, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Quirónsalud, Hoka como sponsor técnico, y el patrocinio de Plátano de Canarias (la prueba pertenece al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias) y Sprinter; y cuenta con la colaboración de los medios oficiales Soy Corredor, Sport Life y ABC de Sevilla.