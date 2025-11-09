Luis Astolfi recibe un emotivo homenaje del Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda por una vida dedicada a la hípica

El jinete olímpico sevillano Luis Astolfi recibió este domingo un emotivo homenaje en el Real Club Pineda de Sevilla, donde el Ayuntamiento de Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes quisieron reconocer una trayectoria ejemplar que forma parte de la historia del deporte español.

El acto tuvo lugar tras la celebración del GP «Ciudad de Sevilla» IMD–Ayuntamiento de Sevilla, prueba principal del I CSN4*, que reunió a los mejores jinetes del panorama nacional. En la misma pista donde tantas veces compitió, Astolfi recibió un Giraldillo conmemorativo y vio proyectado un vídeo con imágenes de sus momentos más memorables: sus cuatro participaciones olímpicas -Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000-, los títulos nacionales, los triunfos en la Copa del Rey y una carrera marcada por la elegancia, la constancia y el amor por los caballos.

Visiblemente emocionado, Luis Astolfi agradeció enormemente a Pineda y al Ayuntamiento de Sevilla el haber recibido este homenaje. Añadió que, para él, «montar en Pineda es como estar en mi paraíso terrenal», y subrayó el orgullo que supone haber llevado el nombre de Sevilla y de España por el mundo.

Por su parte, Rodrigo Molina, presidente del Real Club Pineda, destacó el orgullo que siente el club de contar entre sus socios a «uno de los grandes deportistas españoles, ejemplo de superación, entrega y deportividad«.

Durante el acto, Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes, recordó que el Ayuntamiento quiso estar presente porque «Sevilla debe sentirse orgullosa de sus deportistas, de quienes han llevado el nombre de la ciudad más allá de nuestras fronteras y han contribuido a hacer marca Sevilla también desde el deporte«.

El homenaje, sencillo y lleno de emoción, sirvió además para poner en valor la colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda en el impulso del nuevo CSN4* Ciudad de Sevilla, un proyecto que busca consolidar a la capital andaluza como una de las grandes sedes ecuestres del país.