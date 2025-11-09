Suscribete a
Luis Astolfi recibe un emotivo homenaje del Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda por una vida dedicada a la hípica

Ambas instituciones reconocieron este domingo la ejemplar trayectoria de un jinete que, con cuatro participaciones olímpicas entre otros hitos, forma parte de la historia del deporte español

«Montar en Pineda es como estar en mi paraíso terrenal», dijo un visiblemente emocionado Astolfi

Luis Astolfi, en el homenaje recibido este domingo en las instalaciones del Real Club Pineda
Luis Astolfi, en el homenaje recibido este domingo en las instalaciones del Real Club Pineda

ABC de Sevilla

El jinete olímpico sevillano Luis Astolfi recibió este domingo un emotivo homenaje en el Real Club Pineda de Sevilla, donde el Ayuntamiento de Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes quisieron reconocer una trayectoria ejemplar que forma parte de la historia del deporte español.

