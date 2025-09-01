Una lesión rompe el sueño de Carballés en la Copa Sevilla

El reinado en la Copa Sevilla de Roberto Carballés, después de tres títulos consecutivos, acabó este lunes 1 de septiembre tras verse obligado a retirarse por lesión de su partido con el argentino Genaro Alberto Olivieri, número 259 del mundo, con 0-3 y 15-30 en contra en el tercer set. Estaba muy castigado el granadino, que hizo un esfuerzo tremendo para continuar en la pista una vez finalizada la segunda manga hasta que su físico, la rodilla izquierda en concreto, dijo basta en un golpe de revés. Ya no tenía apenas movilidad pero fue entonces cuando dio por concluida su participación el bravo tenista granadino en el torneo que había hecho suyo y aspiraba a conquistar por cuarto año seguido para convertirse en el más laureado de todos los tiempos en el Real Club de Tenis Betis. No pudo ser. Se lastimó Carballés y se quedó sin opciones después de dos horas y doce minutos de encuentro, el tiempo de duración de los dos primeros sets.

Sudó la gota gorda el campeón. Porque el ranking del argentino no se correspondió con el juego que mostró: valiente y decidido, punzante con la derecha y abriendo ángulos. Firme con su saque, no le concedió casi nada a Carballés en esa primera manga, con el partido convertido en un juego de espejos: apenas un punto arañaba cada uno al resto. Se mimetizaban ambos. Porque Carballés, aplomado en el servicio, lo mantenía a buen recaudo también, sin apuros, mandando. Si subía a la red para acortar el peloteo, también salía victorioso el granadino, que no acababa de tocar las teclas adecuadas para procurarse alguna pelota de rotura.

No fue hasta el octavo juego que la consiguió. Y no solamente una, sino dos, pero Olivieri las salvó y el primer set se estiró hasta el 6-5 con Carballés al resto para llevárselo. Fue entonces cuando el argentino perdió toda la solidez que había caracterizado a su saque. Logró tres bolas de rotura el tricampeón, camino del juego en blanco que maquilló su rival sin que pudiera evitar el broche de Carballés (7-5).

Ya era oficial que el correoso Olivieri, al menos con su servicio, no había venido al Tenis Betis de paseo. Ni de lejos. Ese primer golpe de Carballés no resintió a su rival y no cambió el partido, que siguió por los mismos raíles, con ambos contendientes haciéndose fuertes en el saque e intercambiando largos peloteos desde el fondo. Cuando aceleraba Carballés, le corría la derecha y subía la red, taladrando el revés de Olivieri, difícilmente no extraía dividendos. Por ahí pasaba posiblemente la clave para encauzar la noche. Al sexto juego, cayeron las primeras bolas de rotura para el granadino. Lo ganó en blanco, subió el 4-2 y ese segundo golpe a la moral obligó al argentino a romper el servicio del campeón cuanto antes. Se creció en el castigo Olivieri y encontró al fin su primer bola de break, que rentabilizó.

Con el 4-3, vuelta a la casilla de salida. Y Carballés, al ataque, a la red. Dejó entonces Olivieri dos puntos preciosos: un passing shot a contrapié y una dejada que aterrizó muerta en la arcilla. Estaba jugando realmente bien, haciendo mucho daño con su derecha, exigiendo mucho a su rival, y se llevó el juego más largo del partido (4-4). Ya sufrió Carballés para retener el servicio, con Olivieri devolviéndole la moneda (5-5). Lo estaba pasando mal el andaluz y le apretaba el argentino desplegando un gran tenis y llegando a cada bola, a las difíciles y a las que parecían imposibles. Aunque Carballés se procuró otro juego al resto para cerrarlo y tuvo incluso bola para sellar la victoria, fue inevitable el tie-break, así como el anticipado final de una noche que acabó siendo de lo más amarga para el tenista español, obligado a ceder su corona de la forma menos pensada.

Así será la jornada de este martes en la Copa Sevilla

En el turno anterior al duelo de Carballés, el serbio Dusan Lajovic se impuso al sueco Elias Ymer en tres mangas (7-6, 6-7, 6-1). Además, Daniel Mérida ganó a Christoph Negritu (3-6, 6-3, 6-2) y Jaime Faria, tercer favorito, venció a Nicolás Álvarez Varona (6-3, 3-6, 4-6). Este martes entran en acción el segundo y el séptimo cabeza de serie, los españoles Carlos Taberner y Pablo Carreño. Ambos jugarán en la pista central. El primero lo hará ante Álex Martínez, que viene de la previa, y el segundo, frente a Daniel Rincón cuando acabe el encuentro del valenciano. Cerrará la jornada en la central el choque entre Albert Ramos y el lituano Vilius Gaubas, octavo cabeza de serie. Además, se disputarán el resto de choques de dieciseisavos.

Por la mañana se jugarán estos encuentros: Bueno-Barranco, Buse-Zapata, Martín Tiffon-Rocha y Strombachs-Ferreira. Para la tarde, además de los partidos citados de la central, están programados estos: López Montagud-Sánchez Jover, Barrios-Jordá, Den Ouden-Kellovsky y Forejtek-Giustino. También se jugarán dos partidos de dobles en la sesión matinal y otro en la vespertina.

Más temas:

Tenis