Julien Melody y Jorge Soto, vencedores de la segunda edición de la CEU Sevilla 15k Experience

La atleta olímpica francesa Julien Melody y el gaditano Jorge Soto se proclamaron vencedores de la segunda edición del CEU Sevilla 15k Experience, que contó con 3.000 participantes que completaron los 15 kilómetros de recorrido por el centro de ... Sevilla, con salida y meta en la avenida de la Borbolla, en el entorno del Parque de María Luisa.

El gaditano Jorge Soto, natural de San Fernando, fue el ganador en categoría masculina parando el crono en 47 minutos y 14 segundos. Lideró la prueba prácticamente desde los primeros metros con la única oposición del argentino Fabián Manrique (48:10), que llegaba a Sevilla como favorito pero sucumbió ante el empuje de Soto, que lo aventajó en meta en casi un minuto tras su ataque en el kilómetro 10. El podio lo completó Pablo Melero, tercero, con 48:14. El hispalense Rubén Álvarez, que defendía el cetro de campeón de la primera edición, fue cuarto, por delante del triatleta internacional y también sevillano Igor Bellido, quinto.

La prueba en categoría femenina fue un monólogo de la francesa Julien Melody, que con 50:25 fue la vencedora y logró entrar séptima de la general en la meta. Inmaculada Díaz fue la segunda corredora clasificada (56:43), seguida por la catalana Laia González (57:37). Asun Romero y Alejandra Sánchez fueron cuarta y quinta, respectivamente.

El recorrido absolutamente llano, con pocas curvas y sin desnivel, es perfecto para lograr grandes marcas y transcurre por las principales avenidas y calles de la capital andaluza. La carrera CEU Sevilla 15K Experience está organizada por TBF, con el patrocinio principal de la Universidad CEU Fernando III y el apoyo de ALS Sport Shop Sevilla y Cartuja Motor (Skoda). Igualmente, cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.