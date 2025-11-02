Suscribete a
Julien Melody y Jorge Soto, vencedores de la segunda edición de la CEU Sevilla 15k Experience

La carrera contó con 3.000 participantes en su recorrido de 15 kilómetros por el centro de Sevilla, en el entorno del Parque de María Luisa

Este domingo se disputa la carrera 'CEU Sevilla 15k Experiencie', con salida y meta en la Avenida de la Borbolla

La atleta olímpica francesa Julien Melody y el gaditano Jorge Soto se proclamaron vencedores de la segunda edición del CEU Sevilla 15k Experience, que contó con 3.000 participantes que completaron los 15 kilómetros de recorrido por el centro de ... Sevilla, con salida y meta en la avenida de la Borbolla, en el entorno del Parque de María Luisa.

