Suscribete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros
Última hora
Matan a un hombre en Dos Hermanas

Judith Hernández se corona en el Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena

La barcelonesa vence en dos sets a la malagueña Valentina Carreras (6-1, 6-0)

Valentina Carreras y Judith Hernández se citan este sábado en la final del Open Sevilla de tenis

Judith Hernández, en una acción de juego de la final del Open Sevilla de tenis
Judith Hernández, en una acción de juego de la final del Open Sevilla de tenis ABC

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena ya tiene campeona de su edición número 33 en la figura de Judith Hernández. Para ello, la jugadora barcelonesa se ha impuesto este sábado en la gran final a la malagueña Valentina Carreras por un ... resultado de 6-1 y 6-0 en la cita sobre tierra batida celebrada en el Club Náutico Sevilla, puntuable para el Circuito Nacional IBP Tenis en la categoría 1.000 y que ha tenido como juez-árbitro a José Castro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app