Juanma Moreno acude al Real Club Tenis Betis para ver en directo la Copa Sevilla: «El público se está volcando»

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, acudió este viernes al Real Club Tenis Betis para disfrutar de la Copa Sevilla Challenger, el tradicional torneo de tenis que se disputa anualmente en las instalaciones de la reconocida institución sevillana.

El dirigente malagueño estuvo atento a una de las semifinales del campeonato que midió a Daniel Mérida con Ignacio Busé. El madrileño ha eliminado en el torneo a Negritu, Jaime Faria y David Jordà, mientras que el peruano de 21 años dejó por el camino a Bernabé Zapata, Pablo Llamas y a Carlos Taberner antes de alcanzar esta ronda.

La otra semifinal del torneo enfrenta al serbio Dusan Lajovic con el argentino Gena Olivieri. La final del certamen se disputará el próximo sábado a partir de las 20 horas.

Juanma Moreno destacó en el Real Club Tenis Betis el nivel y la repercusión del torneo: «Año a año hemos podido comprobar que va a más. El público de Sevilla y de Andalucía se está volcando. Lo vemos en pistas llenas y gente viendo los entrenamientos además del nivel de los jugadores que están viniendo. Esta 62ª edición de la Copa Sevilla no solamente va a pasar a la historia por la enorme calidad tenística que estamos viendo, sino también por que se está viviendo su esplendor. Se ha consolidado como una referencia, no sólo de España, sino en el conjunto del mundo ya que jóvenes y no tan jóvenes vienen a disputar este trofeo».

«Desde el gobierno andaluz vamos a cooperar y colaborar en este tipo de torneos que proyectan la imagen de Sevilla y de Andalucía. En primer lugar porque en los deportes hay un montón de medios de comunicación que los siguen y que, por lo tanto, proyectan la imagen de Sevilla y Andalucía. En segundo lugar, porque es muy especial. Tras cada jugador hay equipos, familia, aficionados y mucha gente que presta atención a esta semana que se vive con tanta intensidad en el tenis. Algo que me parece fundamental es la afición. Es cada vez más entendida, cada vez más joven y eso nos garantiza que este torneo tenga un futuro inmejorable. Soy de los convencidos de que amos a ver en los próximos años y en las próximas décadas, aunque ya lo es, en un referente internacional», añadió.