José Luis Sanz alaba la elección del estadio de la Cartuja como sede de la final de la Copa del Rey: «Sevilla volverá a estar a la altura»

El alcalde de Sevilla se congratula de la decisión del órgano federativo y habla de las próximas intervenciones que se le harán al estadio

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, junto al alcalde de Sevilla, José Lus Sanz juan flores

A. FDEZ.

Sevilla ha vuelto a ser elegida como sede de la final de la Copa del Rey durante las próximas tres temporadas, llegando hasta el año 2028 la confirmación de la capital andaluza como escenario del partido con más solera del fútbol nacional. « ... Primero quiero agradecerle a la RFEF por esta decisión importante para la ciudad de Sevilla y que se haya tomado en la propia ciudad de Sevilla», comenzaba Sanz, después de la reunión de la junta directiva de la Federación en el hotel Eurostar Torre Sevilla.

