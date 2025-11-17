José Luis Sanz alaba la elección del estadio de la Cartuja como sede de la final de la Copa del Rey: «Sevilla volverá a estar a la altura»

Sevilla ha vuelto a ser elegida como sede de la final de la Copa del Rey durante las próximas tres temporadas, llegando hasta el año 2028 la confirmación de la capital andaluza como escenario del partido con más solera del fútbol nacional. « ... Primero quiero agradecerle a la RFEF por esta decisión importante para la ciudad de Sevilla y que se haya tomado en la propia ciudad de Sevilla», comenzaba Sanz, después de la reunión de la junta directiva de la Federación en el hotel Eurostar Torre Sevilla.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, hablaba del «mejor acuerdo de la historia de la final de la Copa del Rey», acompañado por el propio alcalde de la ciudad y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, uno de los grandes artífices de la recuperación de uno de los tres grandes estadios de la ciudad. «Eterno agradecimiento por esta decisión que ha tomado la Federación. Sevilla es una ciudad talismán», resumía el alcalde.

Sanz proseguía con su argumentación de cómo la capital hispalense ha llegado a convertirse en todo un referente para la organización de grandes espectáculos, desde los deportivos, pasando por los culturales y musicales. «Sevilla es una capital a la que se le da bien la organización de grandes eventos deportivos y que tampoco va a fallar», aseguraba.

«Tenemos un magnífico estadio, recuperado por la Junta de Andalucía y por su presidente, Juanma Moreno, que lo ha puesto en valor», destacaba Sanz, quien finalizaba su intervención reiterando esa idea sobre que Sevilla «volverá a estar a la altura». «Que no le quepa la menor duda a nadie de que ese estadio estará en las mejores condiciones posibles, en equipamiento y accesos, cuando llegue la próxima Copa del Rey, el 25 de abril de 2026. Hay inversiones previstas que se cumplirán sí o sí. Sevilla volverá a estar a la altura», sentenció.