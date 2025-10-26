Suscribete a
MOTO3

José Antonio Rueda sufre un fuerte accidente en el Gran Premio de Malasia

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

Impactó en la vuelta de calentamiento con el suizo Dettwiler y fue evacuado a un hospital de la zona

Rueda saldrá tercero en Sepang, donde David Almansa se queda con la pole

José Antonio Rueda, trazando una curva en la clasificación del Gran Premio de Malasia
S. A .A.

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, ha sufrido un fuerte accidente en la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia. El palaciego, que partía desde la tercera posición de la parilla, impactó de forma violenta con su moto contra el suizo Dettwiler, ... que rodaba de forma muy lenta, y ambos quedaron tendidos en el suelo, teniendo que ser evacuados en primera instancia en ambulancia hasta la clínica del circuito.

