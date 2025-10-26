José Antonio Rueda sufre un fuerte accidente en el Gran Premio de Malasia

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, ha sufrido un fuerte accidente en la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia. El palaciego, que partía desde la tercera posición de la parilla, impactó de forma violenta con su moto contra el suizo Dettwiler, ... que rodaba de forma muy lenta, y ambos quedaron tendidos en el suelo, teniendo que ser evacuados en primera instancia en ambulancia hasta la clínica del circuito.

Se informó que los dos estaban «conscientes», en un principio. Tras una primera atención médica se decidió enviar al piloto español en helicóptero hasta uno de los centros médicos de referencia de la zona. Por el momento no se conoce el alcance real de la lesión.

Tras el accidente, Dirección de Carrera aplazó la prueba de Moto3 hasta las 6.45 (hora española, cuando estaba fijada para las 5.00) y se ha desarrollado sobre 10 vueltas. El triunfo ha sido para Furusato, con Piqueras y Adrián Fernández completando el podio.