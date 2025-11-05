Suscribete a
La sesión se reanudará por la tarde con testificales de periodistas que publicaron el caso

José Antonio Rueda, operado de la mano derecha en Barcelona, continuará en Sevilla su proceso de recuperación

Se le colocaron placas en el pulgar y en el tercer y cuarto metacarpianos, así como en la base del radio

José Antonio Rueda «sigue mejorando» y podría ser trasladado mañana a Barcelona

José Antonio Rueda, con el doctor Charte
S. A. A.

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, sigue avanzando en su proceso de recuperación tras el espeluznante accidente sufrido en Sepang, en el Gran Premio de Malasia, en la vuelta de reconocimiento. El último y extenso parte médico emitido por su equipo, ... el Red Bull KTM Ajo, informa de que el pasado lunes, ya en Barcelona, fue intervenido de la mano derecha por el doctor Xavier Mir en la Clínica Dexeus. «Al palaciego se le colocaron placas en el pulgar y en el tercer y cuarto metacarpianos de la mano derecha, así como en la base del radio», precisa el comunicado del equipo finlandés, añadiendo que «el plan del piloto es continuar con su proceso de recuperación todo el tiempo que sea necesario, para asegurarse de estar completamente preparado para la temporada 2026». Cuando Rueda vuelva a subirse en una moto, será ya en la categoría de Moto2, donde tenía asegurada su presencia el próximo año una vez conseguido el título mundial.

