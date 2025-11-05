José Antonio Rueda, operado de la mano derecha en Barcelona, continuará en Sevilla su proceso de recuperación

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, sigue avanzando en su proceso de recuperación tras el espeluznante accidente sufrido en Sepang, en el Gran Premio de Malasia, en la vuelta de reconocimiento. El último y extenso parte médico emitido por su equipo, ... el Red Bull KTM Ajo, informa de que el pasado lunes, ya en Barcelona, fue intervenido de la mano derecha por el doctor Xavier Mir en la Clínica Dexeus. «Al palaciego se le colocaron placas en el pulgar y en el tercer y cuarto metacarpianos de la mano derecha, así como en la base del radio», precisa el comunicado del equipo finlandés, añadiendo que «el plan del piloto es continuar con su proceso de recuperación todo el tiempo que sea necesario, para asegurarse de estar completamente preparado para la temporada 2026». Cuando Rueda vuelva a subirse en una moto, será ya en la categoría de Moto2, donde tenía asegurada su presencia el próximo año una vez conseguido el título mundial.

«Tras el incidente entre Rueda y Noah Dettwiler en la curva 3 durante la vuelta de reconocimiento del GP de Malasia, el piloto del Red Bull KTM Ajo recibió atención médica de urgencia en el circuito, tras sufrir una parada cardíaca. Posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur», informa la escuadra finlandesa, precisando que «las primeras pruebas revelaron una fractura abierta del pulgar y de los terceros y cuartos metacarpianos de la mano derecha, además de una fractura en la base del radio y múltiples traumatismos».

Una vez descartado que hubiera «daños graves en la cabeza y el torso, Rueda fue trasladado a una clínica privada, donde se realizaron más pruebas para controlar de cerca las contusiones en las costillas y los pulmones. Cuatro días después de su ingreso, el jueves pasado recibió el alta para regresar a España, donde aterrizó a primera hora del viernes», relata el informe médico del equipo. Continúa el parte indicando que «Rueda permaneció hospitalizado bajo observación constante en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, donde se decidió posponer la cirugía hasta el lunes debido a la inflamación en la mano».

Lesión en el hombro

La operación, realizada por el doctor Mir, resultó «un éxito» y en estos momentos el piloto continúa «recuperándose en el mismo hospital» ya que, además, «se le está tratando una lesión en el hombro, donde una resonancia magnética reveló una pequeña fractura en la escápula». A este respecto, está descartada una cirugía y bastará con reposo «para una correcta recuperación», de tal modo que «se espera que José Antonio reciba el alta médica pronto». Cuando lo tenga, «viajará a Sevilla para continuar su recuperación junto a su familia y amigos».

Desde el Red Bull KTM Ajo transmiten su agradecimiento «a todos los que han participado en la recuperación de José Antonio hasta la fecha, incluido el doctor Charte y todo el personal médico de MotoGP y del Circuito Internacional de Sepang, así como al personal del Hospital de Kuala Lumpur y de la Clínica Dexeus».

También trasladan su agradecimiento a «toda la comunidad de MotoGP por el apoyo recibido: desde los miembros del paddock hasta otras organizaciones, equipos, pilotos y aficionados». «Queremos enviar toda nuestra fuerza y energía a nuestro piloto -prosigue el comunicado-. Confiamos en que regresará más fuerte que nunca después de este contratiempo al final de su mejor temporada en el paddock de MotoGP, en la que lo vimos conquistar su primer título mundial. Estamos muy orgullosos de ti, José Antonio, y deseamos verte de nuevo en el paddock muy pronto. Esperamos seguir escribiendo juntos esta historia».

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒



Brian Uriarte will replace Jose Antonio Rueda in the last two 2025 rounds.



Welcome to the #AjoFamily, Brian! 🤝🏼😊



We’re looking forward to seeing you dressed in orange for the first time 🍊



| #BU51 | #GivesYouWings | #ReadyToRace | #AjoMotorsport | pic.twitter.com/FTJAtqml00 — Red Bull KTM Ajo (@RedBull_KTM_Ajo) November 5, 2025

Lo sustituirá Brian Uriarte

Por último, el equipo finlandés envía «sus mejores deseos» a Noah Dettwiler, así como a su familia, amigos y a todos los miembros del equipo CIP Green Power, en estos momentos tan difíciles para todos los implicados. Le deseamos una recuperación completa y un pronto regreso al paddock». Brian Uriarte, joven piloto de 17 años que había reemplazado al brenero David Muñoz en el Intact GP, sustituirá ahora a José Antonio Rueda en el Red Bull KTM Ajo en las dos últimas pruebas del Mundial 2025, en Portugal y Valencia. La plaza de Muñoz, que sigue convaleciente tras ser operado del fémur de la pierna izquierda, se la queda, según informó su equipo, Casey O'Gorman.