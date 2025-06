José Antonio Rueda y David Muñoz, cuarto y quinto en el caos de Mugello

José Antonio Rueda y David Muñoz, los dos sevillanos del Mundial de Moto3, acabaron en la cuarta y la quinta posición, respectivamente, del Gran Premio de Italia, que no decepcionó, fue de alto voltaje y extraordinaria emoción, de múltiples alternativas y un desenlace incierto que premió el esfuerzo de Máximo Quiles, un rookie apadrinado por los hermanos Márquez que ganó la primera carrera de su vida en el Mundial en medio de un caos. Carpe y Foggia lo acompañaron en el podio, con Rueda, cuarto, quedándose a 36 milésimas solamente del italiano pero reforzando su liderato en el Mundial. Llegó a Italia con 52 puntos de ventaja sobre Piqueras y se marcha con 56 y un total de 162. Muñoz volvió a puntuar y se coloca con 62 unidades tras un inicio de temporada muy complicado que, con su victoria en Aragón, parece haber encontrado un punto de inflexión.

Nada más empezar, el de Brenes remontó dos puestos y se puso quinto, tan determinado como siempre, pero fue Almansa quien lideró la primera rebelión de la parrilla, que se produjo en el segundo giro, y se coloró líder, aunque de manera momentánea porque era ya una carrera de abanicos y rebufos, con los pilotos intercambiando posiciones en cada vuelta, una maraña difícil de descifrar. Así durante 17 vueltas, del arranque hasta la bandera a cuadros. Almansa pasó del liderato a quedarse fuera en cuestión de varias curvas tras tocarse con Ogden al cerrarse demasiado y toparse con el británico. Carpe, Piqueras, Lunetta, Ogden, Muñoz y Rueda acaparaban las seis primeras plazas... pero todo cambiaba en un pestañeo. No había posiciones fijas, nunca las habría, y eso lo aprovechó Quiles para colocarse en el retrovisor de Carpe, superarlo y auparse hasta el liderato hasta que los pilotos del KTM Ajo lo atacaron por dentro y por fuera, en comandita.

Al paso del quinto giro, Rueda agarró los mandos pero amenazado en todo momento por Quiles, Lunetta, Pini y Carpe. Las curvas enlazadas del circuito, muy sinuoso, impedían que el grupo se rompiera. Era muy nutrido y el ritmo, lento, lo que abría el abanico de candidatos al podio y la victoria. Rueda, por ejemplo, pasó en dos vueltas del primer al octavo puesto cuando aún quedaban diez por disputarse. En Mugello se sufre mucho y hay que estar mentalizado para ello. Carpe tomó el testigo de su compañero de equipo, Muñoz se chocaba con Perrone manteniéndose ambos en la pista y era imposible prever el desenlace de la carrera. Imposible.

En el noveno giro, Lunetta y Adrián Fernández se fueron al suelo con la carrera encastillada en los mismos parámetros: todo estaba muy apretado por la sucesión de abanicos, el ritmo bajo y las características del circuito. Muñoz era decimotercero y Rueda, decimocuarto, quedando 20 pilotos en pista. Pini también se cayó, en este caso por un toque de Kelso, con la moto del italiano y el piloto deslizándose de lado a lado de la pista en un accidente muy peligroso con varios rivales sorteándolo.

No se rinden los sevillanos

El grupo era de doce, con los dos sevillanos cerrando, y Quiles, Carpe y Perrone, tres rookies, en cabeza. Los hispalenses no habían dicho su última palabra. Rueda quería ganar, opciones tenía, y ya era octavo. No se rendía. El 'veterano' Foggia aprovechaba el caos para remontar y ponerse primero en el enésimo cambio de liderato de la prueba. Rueda pasó de la décima a la quinta posición... y a la cuarta, mordiendo en cada curva en busca de otra memorable remontada. Sobre todo, no quería perderle la pista a Piqueras (séptimo al final), su máximo rival por el Mundial, al que tenía delante, detrás o en paralelo en una batalla desenfrenada, épica, una locura a la que todos querían ponerle la cordura del triunfo.

A falta de dos vueltas, Muñoz adelantó a su paisano y se situó sexto. Todo se decidió en los últimos metros, como estaba mandado. Foggia retomó la cabeza de carrera, con Carpe y Quiles por detrás. Muñoz, Piqueras y Muñoz también querían pisar el podio y casi lo consiguen en un final taquicárdico, de foto finish, con Quiles ganando el pulso en la última curva y aguantando el esprint con Carpe, que casi lo caza, y Foggia concluyendo en la tercera posición. Por seis milésimas, seis, ganó Máximo Quiles, que con 17 años se llevó la primera carrera de su vida.

Aunque no se subió al podio, Rueda reforzó su liderato, aumentando su ventaja sobre Piqueras hasta los 56 puntos. En declaraciones a DAZN, el palaciego realizaba el siguiente resumen: «Era una carrera de mucho grupo y de luchar bastante. Se ha visto en la última vuelta, que ha sido una locura y he intentado gestionar lo mejor posible. Si no hubiera pasado lo de la segunda Arrabiata, habría podido luchar un poco más, pero se han frenado todos, se ha producido efecto cadena, me he quedado atrás y me han vuelto a pasar. Estoy contento con el cuarto puesto. Hay mucha lucha en Mugello y cuesta bastante hacer podio, pero espero que en la siguiente, en Assen, se note menos el rebufo y disfrutarla también».

Más temas:

Italia

Moto3