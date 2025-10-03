José Antonio Rueda, que acaricia el título de Moto3, concluye tercero la primera jornada en Mandalika

En el fin de semana que puede ser clave y decisivo para sentenciar el título de Moto3, el palaciego José Antonio Rueda cerró la jornada del viernes en el Circuito de Mandalika, en Indonesia, con el tercer puesto en la práctica oficial y un tiempo de 1:37.616. Lideró la sesión su máximo rival por el Campeonato, Ángel Piqueras, con 1:37.503. Y segundo fue Quiles (1:37.601) pese al accidentado día que tuvo el piloto del Aspar Team. Adrián Fernández selló el cuarto mejor tiempo (1:37.635) y el otro sevillano de la categoría, David Muñoz, el quinto (1:37.788). El de Brenes, cuarto de la general de pilotos de Moto3, fue el más rápido de la sesión matinal en los entrenamientos libres del circuito indonesio (1:37.645), seguido de Kelso, Quiles, Rueda y Yamanaka.

Directos a la Q2 de este sábado acceden Piqueras, Quiles, Rueda, Fernández, Muñoz, Kelso, Bertelle, Almansa, Carpe, Furusato, Nepa, Foggia, Ogden y Yamanaka. La segunda sesión clasificatoria de la categoría pequeña en el Gran Premio de Indonesia se celebra este sábado a las 7.10 (hora española). La carrera del domingo, sobre 20 vueltas, está fijada para las 6.00 horas.

José Antonio Rueda, que acaricia la gloria, afronta en Mandalika su primera bola de partido. Hay varias combinaciones para que sea campeón del mundo este fin de semana y, en función de los resultados de los rivales, podría incluso cerrar el título finalizando la carrera en novena posición. Tiene que sacarle siete puntos más a Piqueras; es decir, salir con 100 de ventaja a falta de cuatro carreras, y además, evitar que Quiles le recorte 11 puntos y Muñoz, 18. Si Rueda vence este domingo la carrera, será campeón en el caso de que Piqueras quede tercero o peor. También cantaría el alirón si fuera segundo, con Piqueras cuarto o peor; o tercero, con el valenciano acabando séptimo o peor. En estos tres supuestos, daría igual lo que hicieran Quiles y Muñoz a efectos del Campeonato. Hay más variables, pero ya entran en el juego de las quinielas tanto el murciano como el brenero.

La primera jornada del Gran Premio de Indonesia fue muy fructífera para el otro piloto sevillano del Mundial, el nazareno Dani Muñoz, que compite en Moto2 en el mismo equipo de Rueda (KTM Ajo) y se metió en la Q2 tras rubricar el tercer mejor tiempo de la práctica oficial (1:33.251). Primero fue Manu González y, segundo, Daniel Holgado, con la cuarta posición para Arbolino, la quinta para Dixon y la sexta, para el conileño Marcos Ramírez. En los libres de la mañana, Muñoz fue 18º (1:34.101). La Q2 de Moto2 se celebra este sábado a las 8:05 horas y la carrera, sobre 22 vueltas, está fijada para las 7:15 horas del domingo.

