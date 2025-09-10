Javier Cáceres sucede a Sergio Paredes como director de la Regata Sevilla - Betis

La Regata Sevilla-Betis de remo presenta novedades. A dos meses para su celebración, fijada para el sábado 8 de noviembre, el derbi del Guadalquivir cuenta con nuevo director en la figura de Javier Cáceres, Presidente Honorífico de la Federación Andaluza de Remo.

El que fuera máximo responsable de la FAR entre los años 2012 a 2020 coge el relevo en el cargo del también sevillano Sergio Paredes, encargado de asumir dicha función en la celebración de las Bodas de Oro de la clásica del remo local y que el pasado año asumía de nuevo dicho rol en una prueba cuyos orígenes se remontan a 1960 y que enfrenta al Sevilla FC y al Real Betis Balompié en embarcaciones de ocho con timonel.

Javier Cáceres (Sevilla, 27/09/1960), médico de profesión, lleva vinculado al mundo del remo desde hace más de dos décadas a través del Club de Remo Ciudad de Sevilla, en el que practicara dicho deporte a nivel de ocio y que también llegara a presidir, dando posteriormente el salto a la Federación Andaluza. Tras dicha etapa y avalado por su exitosa experiencia al frente del organismo autonómico, presentó candidatura a la Federación Española, dirigida actualmente por su sucesor en la Andaluza, Miguel Ángel Millán.

Su desembarco en la Regata Sevilla-Betis, que este año alcanzará su edición número 59 de la mano la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y el Puerto de Sevilla, está llamado a contribuir en el crecimiento paulatino de un evento ya imprescindible en el calendario que incluso ha traspasado fronteras.

De hecho, la clásica sevillana es retransmitida por los canales oficiales de la Federación Internacional de Remo (World Rowing), que el pasado año ya hizo coincidir con el derbi del río su entrega anual de galardones, acto a repetir este año con la celebración de forma paralela de un congreso internacional de medicina en la capital andaluza.