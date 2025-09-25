Jaime Canalejo y Javier García, cuartos del mundo del dos sin timonel en Shanghái

Los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez, integrantes del Club Náutico, finalizaron cuartos su participación en el doble sin timonel en el Mundial de remo de China que se está disputando en el Shanghai Water Sports Center. De nuevo presentes en una final internacional por los medallas, como es habitual en ellos desde que comparten embarcación (y esto tiene mucho mérito), estaban en las quinielas para hacerse con uno de los metales en una regata en la que contaron con el viento en contra y deparó el muy solvente triunfo de los neozelandeses Oliver Welsch y Benjamin Taylor, que lideraron la prueba de inicio a fin sin dar una sola opción a sus rivales y cubriendo los dos mil metros en 6:37.87.

A casi cinco segundos (6:42.85) llegaron los rumanos Florin Arteni y Florin Sorin Lehaci, que partían como máximos favoritos y se mantuvieron siempre en la segunda plaza aunque tuvieron que defenderla con uñas y dientes en el último tramo ante la creciente pujanza del barco suizo (6:43.84). Los helvéticos Jonah Plock y Patrick Brunner acabaron como empezaron, terceros, con casi siete segundos de margen sobre los españoles (6:50.17) y luchando incluso en los últimos metros, tanta velocidad y empuje tenían, por la medalla de plata, demostrando de este modo por qué habían sido bronce en las pruebas de la Copa del Mundo celebradas este año en Varese (ganó Nueva Zelanda) y Lucerna (triunfo rumano).

No fue una regata nada sencilla para los sevillanos. Encuadrados en la calle tres, el viento jugó en contra y tal vez perdieron demasiado rápido la referencia de los suizos como para que su habitual poderoso final les permitiera remontar y hacerse con esa tercera posición tan deseada. Se vaciaron como siempre en la remada y esta vez no pudo ser. Canalejo y García Ordóñez cubrieron los primeros 500 metros en 1:38.05; los 1.000, en 3:22.98 (más de tres segundos por encima de los helvéticos); y los 1.500, en 5:07.33, a casi siete segundos del bronce, ya sin opciones de arañar metal para el último cuarto de regata. No tuvieron problemas para proteger su posición ante los lituanos (6:53.07), quintos; y los irlandeses (7:00.73), sextos.

En citas mundialistas, los remeros del Club Náutico Sevilla suman esta cuarta posición a la sexta en 2018, la quinta de 2019, la medalla de plata en 2022 (en Racice) y la primera plaza en la final de consolación en 2023. A finales de mayo de este año, en el Campeonato de Europa celebrado en Plovdiv, Jaime y Javier conquistaron la medalla de bronce. Rumanía fue oro e Italia, plata.

