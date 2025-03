Un intratable José Antonio Rueda afianza en Austin su liderato del Mundial

Primero, tercero y primero. Es la secuencia que ha dibujado José Antonio Rueda, imperial, en la apertura del Mundial de Moto3 en Tailandia, Argentina y Estados Unidos. Lidera la clasificación con 24 puntos de ventaja sobre el segundo, Piqueras. En Austin, Texas, donde se le torcieron los planes la temporada pasada al ser víctima de una apendicitis que lo apartó de dos citas del calendario, el palaciego se regaló este domingo una exhibición en un circuito complicadísimo, largo y muy revirado, que con su KTM dominó a la perfección. Sin fallos ni concesiones, se apuntó su segunda victoria de la temporada y la tercera de su carrera en la categoría pequeña. Máximo Quiles, debutante en el Mundial, sorprendía a todos con una salida magnífica y lideraba la carrera al primer paso por meta, pero ahí fue cuando José Antonio Rueda dio el hachazo. Uno y no más.

Llevaba prisa, mucha prisa, y tenía una espina que sacarse desde hacía un año. Era el momento de desquitarse. No tardó en rebasar al rookie del Aspar Team y a partir de ahí, con trece vueltas por delante, un mundo, se hizo con los mandos de la prueba hasta el final. Hasta que vio la bandera a cuadros y pudo celebrar. Gobernó sin objeciones y abriendo mucha brecha con sus perseguidores, hasta casi los dos segundos y medio de distancia sobre el segundo clasificado. Fue un monólogo del sevillano, al que su paisano David Muñoz, el 'poleman' del sábado, intentó hacerle sombra. Se situó segundo el brenero, pero al comienzo de la cuarta vuelta se fue al suelo en un giro a la izquierda. Intentó volver y reincorporarse a la carrera, pero resultó imposible. Muñoz sigue sin puntuar tras tres carreras y su esperanza de hacerlo en Austin se esfumó demasiado pronto.

Con Rueda liderando la prueba sin que nadie lo amenazara, las batallas más interesantes se dirimieron por la segunda plaza, que pelearon Kelso y Bertelle, con el australiano amarrándola finalmente en detrimento del italiano, que cerró el podio. Más atrás, en un segundo grupo, hubo una porfía con múltiples adelantamientos entre Piqueras, cuarto; Quiles, quinto; y Carpe, sexto, que le sacó más de 14 segundos en meta al séptimo clasificado, el veterano Dennis Foggia.

2024: missed the #AmericasGP 🇺🇸 due to appendicitis ❌

2025: wins it 🏆



What a difference a year makes! pic.twitter.com/xVZdFVtIPz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 30, 2025

La espina que se saca

Tras la exhibición, Rueda se mostraba radiante en declaraciones a DAZN. «He empujado mucho desde el inicio. No esperaba hacer un ritmo tan bajo y no sabía si podría mantenerlo. He visto que sí y he forzado, pero sin cometer muchos errores. Muy contento de lograr esta victoria aquí, donde el año pasado me habría gustado pelearla», valoraba el palaciego, que le dedicaba el triunfo a su entrenador personal, José Antonio Trigo, «porque él sabe más que nadie lo que hemos pasado con lo del apéndice y me ayudó a recuperarme más rápido. Así que esta victoria va por él». «Viendo lo que hizo el año pasado David Alonso, pensaba que podía hacerlo igual. He tirado lo máximo posible para que no me pillasen y he podido quitarme la espina del año pasado», se congratulaba. Con este triunfo, el sevillano consolida su liderato con 66 puntos, 24 más que Piqueras y 26 más que Adrián Fernández y Bertelle. La próxima cita del Mundial, en Qatar del 11 al 13 de abril.