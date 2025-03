El Insolac Caja 87 amplía los límites de su ambición y sueña con la fase de ascenso, que tiene a tiro

Cuarto del Grupo Oeste de la Segunda FEB con trece victorias, a una del segundo clasificado y a dos del primero cuando restan tres jornadas para el cierre de la temporada regular, el Insolac Caja 87 no deja de sorprender. En su primer año de existencia, el proyecto de los hermanos Crespo no sólo escapó de las garras de la zona baja de la clasificación después de un más que preocupante inicio, con un triunfo en las siete primeras jornadas, sino que su exponencial crecimiento le ha permitido instalarse en la zona del play off y soñar con este ambicioso reto teniendo en cuenta que el club apenas consta de ocho meses de vida. En el noveno puesto, que se queda fuera de la fase de ascenso, se encuentra el Albacete Basket, con once victorias, al que el Insolac le tiene además ganado el duelo particular.

En Logroño, este domingo, el equipo se revindicó como grupo sacando adelante un partido complejo contra el Rioverde Clavijo en un día de mucho compromiso. Porque a la cita con el conjunto riojano acudieron los verdirrojos sin dos de sus pilares perimetrales, Bilalovic y Bertain, el primero lesionado y el segundo con permiso por parte del club por su reciente paternidad. Viajó mermado, con menos recursos de los habituales y escasa aportación (por ahora) de sus dos últimos fichajes, Bulatovic y Wyatt, pero ello no fue óbice para que el Insolac dejara escapar la oportunidad de ganar a domicilio atando prácticamente la permanencia y dirigiendo ya el foco a la fase de ascenso. De su discretísimo primer tiempo se recompuso en el segundo impulsado por su defensa, la dirección de Franch y la capacidad todoterreno de Dedovic, MVP de la jornada con 25 puntos y 13 rebotes. La valoración colectiva (114 créditos) subraya la implicación del colectivo para rascar, tras prórroga, una nueva victoria que tiene tanto valor a nivel contable como en lo anímico por lo que supone vencer fuera con los hándicaps ya citados, debido a la ausencia de dos de los mejores jugadores del plantel.

El calendario, además, le hace un guiño al Insolac Caja 87: de los tres encuentros que restan, dos serán en el pabellón San Pablo. El próximo domingo (12.30) recibirá a La Salud Archena, sexto clasificado con trece victorias; luego visitará al segundo de la tabla, el Ponferrada, que suma 14; y concluirá la fase regular en San Pablo ante el Algeciras, penúltimo tras las 23 jornadas ya celebradas con ocho triunfos.

En el sistema de competición de la Segunda FEB, los primeros clasificados de ambos grupos (Oeste y Este) al término de la 26ª jornada se juegan el ascenso directo en una eliminatoria a doble partido. Al perdedor se le concede una segunda oportunidad, ya que cae al play off (evitando la ronda de octavos), al que se clasifican del segundo al octavo de cada conferencia. Es el momento en el que los grupos se cruzan. Al Insolac Caja 87, si quedase cuarto, le tocaría medirse en octavos de final con el sexto del Grupo Este, en este momento el CB Prat, gozando de la ventaja de campo (la vuelta en casa) en una eliminatoria a dos partidos.

Dinámica ganadora con Eloy Ramírez

Para llegar hasta ese punto de la temporada aún queda, pero cada vez menos. La tentación de sacar la calculadora a pasear se antoja casi inevitable. La realidad incontestable a finales de marzo es que la campaña del bautizo del Insolac Caja 87 ha experimentado un giro copernicano desde el cambio en el banquillo y la llegada de Eloy Ramírez. Con el utrerano a los mandos, el equipo verdirrojo se ha impuesto en 12 de los 16 encuentros disputados. Una dinámica sobresaliente. Del último bache generado por las derrotas contra el Coto Córdoba y el Zornotza parece ya plenamente restablecido tras las victorias obradas en Logroño y, la semana pasada, ante el Ciudad de Huelva en San Pablo.

