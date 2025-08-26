El Insolac Caja 87, que ya está de nuevo en marcha, alcanza la barrera de los 2.000 abonados

El segundo año del Insolac Caja 87 ya está en marcha. Y con renovadas ilusiones, la máxima autoexigencia y mucha ilusión. Esta semana ha comenzado la pretemporada del equipo verdirrojo, que con la disolución del Baloncesto Sevilla se queda como la gran referencia del baloncesto masculino en la capital hispalense. Una responsabilidad añadida para un club recién nacido que no deja de reclutar adeptos: este martes anunció que ya son 2.000 los abonados para la temporada 2025-26. Un número importante habida cuenta la juventud de un proyecto que quiere crecer rápido, pero sobre bases sólidas, y que la próxima campaña militará en el Grupo Oeste de la Segunda FEB, con la pretensión de meterse de nuevo en las eliminatorias de ascenso.

La entidad propiedad de los hermanos Crespo renovó, como se sabe, al utrerano Eloy Ramírez para el banquillo y en la configuración de plantilla han optado por conservar casi la totalidad del perímetro y meterle el bisturí a la zona más débil del equipo, el juego interior. De los pívots, sólo sigue Adrián Latorre y se incorporan Obi Okafor, Lamin Dibba y Milos Jankovic. Nedim Dedovic, el capitán, ejercerá las funciones de alero y cuatro abierto cuando sea necesario.

Los sevillanos Sergio Cecilia y Joaquín Cebolla, ambos para el perímetro, son las otras adquisiciones en el mercado de un Insolac Caja 87 que retuvo a Josep Franch, su brújula en la pista, así como a Nolan Bertain y Matija Bilalovic, sus dos principales referentes exteriores. El cordobés Rafa Santos completa la posición de base de un plantel remozado en el que ya no están Álvaro Herrera, Baoko, Serrano, Miladinovic ni Bulatovic. Aún tiene libre la plaza de extracomunitario el Caja 87 para inyectarle con una nueva pieza más talento a la plantilla.

El equipo verdirrojo se está ejercitando esta semana en la pista del sótano de las instalaciones del polideportivo San Pablo al haber retirado Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, las canastas de la pista principal del pabellón al ser de su propiedad. No habrá mayores problemas, en principio, con este tema, al que ya se le está buscando una solución y pronto podrán ejercitarse en el pabellón tanto el Caja 87 como el DOC Gardenstore Sevilla Femenino, que competirá en la Liga Challenge tras su ascenso, ya ha iniciado también su pretemporada y hoy ha anunciado el fichaje de la pívot de 1,85 metros Fanta Gassama, nacida en Mataró, de ascendencia senegalesa y formación en Estados Unidos.

🎯 Nolan Bertain 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐚𝐪𝐮𝐢́.



Nuestro tirador ya ha llegado a Sevilla. Le preguntamos sus primeras impresiones recién llegado de nuevo a casa.



¡Bienvenido, Nolan! 💚❤️#VamosInsolacCaja87 #EncajaTuPasion pic.twitter.com/6QlH86Shw3 — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) August 26, 2025

Copa de España

El Caja 87, por su parte, se entrenará este fin de semana en San Fernando con sesiones a puerta abierta y se medirá al equipo de la localidad isleña el domingo 31 de agosto a las 18.00 horas en el Pabellón del Parque en el VIII Memorial Pepe González. Luego regresará a Sevilla para continuar su puesta a punto y la preparación de los tres compromisos en septiembre de la Copa de España. El sábado 13 visitará el pabellón Alameda para enfrentarse al CB Morón; el sábado 20 volverá a jugar fuera de casa, en este caso ante el Coto Córdoba; y finalmente, el sábado 27 de septiembre, comparecerá en San Pablo para medirse con el Jaén Paraíso Interior. El inicio liguero está fijado para el fin de semana del 4-5 de octubre contra el Círculo Gijón Baloncesto, también en el recinto de la calle Éfeso.

Más temas:

Baloncesto