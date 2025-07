Incontestable victoria de Rueda en Brno, donde Muñoz firma una remontada espectacular

José Antonio Rueda consolidó en Brno aún más su liderato en el Mundial de Moto3 con un dominio, por ahora, abrumador, sin que nadie le rechiste. El Gran Premio de la República Checa lo controló de principio a a fin, sin dar oportunidades a sus rivales, desde la salida a la meta, finalizando con más de tres segundos de ventaja. El palaciego se va al parón veraniego con 85 y 95 puntos de ventaja sobre Piqueras y Carpe, segundo y tercero del Mundial, respectivamente, y 105 sobre su paisano David Muñoz, quinto, con diez grandes premios aún por disputarse. El piloto de Brenes también dejó huella en Brno con una fantástica demostración de facultades remontando 20 posiciones. Salió último por una sanción en la práctica y acabó en el podio, tercero, aunque llegó incluso a ser segundo en la última vuelta.

Arrancó mucho mejor Rueda que Pini, el poleman, y se situó en cabeza, donde le gusta, mandando e imponiendo su ritmo con la 'jauría' detrás, a su caza. Quiles era segundo y David Muñoz, que salía último, decimoquinto. Tenía el brenero entre ceja y ceja la remontada. Tiempo había, también anchura de pista y muchas posibilidades de adelantar para darle carrete a la escalada. Al primer paso por meta, ya era duodécimo, así que había recuperado once plazas, más que nadie. Rueda, Quiles, Pini, Almansa y Foggia se agrupaban en las cinco primeras posiciones con el palaciego tratando de estirar el grupo. Era lo que le interesaba.

Yamanaka, decimotercero, marcaba vuelta rápida, Piqueras marchaba cuarto, con muy buen ritmo; y Carpe, octavo. Foggia relevaba a Quiles en la segunda posición mientras Rueda, imperturbable, seguía marcando la pauta y haciendo lo posible y un poquito más por despegarse. Muñoz, al paso por meta del cuarto giro, fijaba vuelta rápida tras su adelantamiento a Pini.

Imparable Rueda, a por todas Muñoz

El de Brenes, quinto podio de la temporada, se incrustaba ya en el grupo de cabeza mientras Rueda abría cuatro décimas de ventaja sobre Foggia, distancia aún frugal. Apretaban Piqueras y Adrián Fernández, sobrepasando a Quiles, cuarto. Poco a poco, curva a curva, la carrera se fragmentaba. Rueda, pilotaje sin mácula, de manual, tiraba y tiraba con el objetivo de correr en solitario y se beneficiaba de la pelea por detrás entre Foggia, Quiles, Fernández, Piqueras, Muñoz y Almansa.

En la octava vuelta, Rueda se apuntaba el mejor tiempo, aumentaba la renta hasta las ocho décimas y, era ya evidente, había puesto la directa. Superado el ecuador de la prueba, flirteaba con el segundo de renta hasta que lo consiguió al comienzo de la décima. El de los Palacios, imperial, le estaba dando un golpe importante al Mundial y nadie podía en riesgo su liderato. Por detrás, Quiles y Foggia, compañeros de equipo, del Aspar Team, protagonizaban una titánica lucha de la que intentaba beneficiarse David Muñoz, cuarto. Las hostilidades por las otras dos posiciones de podio servían en bandeja de plata una carrera de lo más plácida para Rueda, que subía al segundo y medio a falta de cinco vueltas. Piqueras, por cierto, era entonces sexto y Carpe, decimosexto. El palaciego descontaba ya los minutos para su séptima victoria. Salvo error propio, era suya. De nuevo registraba vuelta rápida (2:05.454) justo cuando Muñoz perdía algo de fuelle, cayendo del cuarto al sexto puesto, metido en la pelea con Piqueras y Adrián Fernández.

Más de tres segundos de diferencia gestionaba Rueda, con la carrera rota hacía rato y el triunfo, en sus manos. La emoción se concentraba detrás, para la segunda y la tercera posición, con múltiples candidatos. Foggia se defendía con uñas y dientes al comienzo de la última vuelta, con Muñoz quinto. Se puso cuarto el de Brenes y, de inmediato, tercero, superando a Piqueras. Tiene colmillo competitivo, nunca se rinde el sevillano y ascendió hasta el segundo puesto en una vuelta final memorable que remató en la tercera posición tras ser rebasado en la meta, por sólo 24 milésimas, por Quiles. El murciano y el brenero se consolidan, antes del descanso veraniego, como los rivales más en forma del Mundial tras el indiscutible líder y se posicionan como los pilotos a vigilar por Rueda en la segunda mitad del Campeonato. Ahora, vacaciones, hasta mediados de agosto.

🚀 @ruedajr99 in cruise control as battle raged on for the podium places



Quiles snatched 2nd as @david64official rescued 3rd from 23rd on the grid 📈#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/dvPPSBGddn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 20, 2025

Las valoraciones de los sevillanos

En declaraciones a DAZN tras la carrera, Rueda mostraba su satisfacción por la victoria y su más que sólido liderato, pero sin confianzas. «Ha sido una de mis mejores carreras, escapándome en mitad de la temporada. Estoy súper contento por la victoria, por sumar más puntos e irme con este sabor de boca a las vacaciones. Quiero agradecer a todo el equipo por el trabajo que hemos hecho hoy y el que toca seguir haciendo, a mi familia y a la gente que me apoya desde casa. Veremos a ver en Austria cómo sigue todo. De momento, a disfrutar hoy. Sabía que tenía un poco más y cuando he visto la oportunidad he empezado a apretar y he seguido apretando hasta la última vuelta. Cuando he tenido la opción, he conseguido escaparme. Aún queda la segunda mitad del Campeonato, que es más difícil, con muchas carreras fuera de Europa. Habrá algunas que se me den mejor y otras, peor, pero las pelearemos hasta el final», valoraba el palaciego.

Su paisano, Muñoz, siempre quiere más. Estaba feliz por la remontada, pero tiene en mente el título y, aunque Rueda está muy lejos, se propone el reto de alcanzarlo. «Contento por el trabajo de hoy. Hemos salido con todas las opciones. Sabíamos que, saliendo de tan atrás, Rueda iba a tirar con todo desde el inicio. Las carreras son así. He ido poco a poco y sabía que los neumáticos iba a sufrir mucho por el calor. Tenía algo más, pero en las dos-tres primeras vueltas he tirado mucho, se han degradado y eso nos ha penalizado. Si hubiera salido de la tercera posición, habría tenido más opciones, pero estoy contento y me voy a las vacaciones con muchas ganas de volver en Austria. Estamos en el camino y falta mucho, pero lo vamos a conseguir. Vamos a luchar por el Mundial con Rueda hasta el final, aunque está muy lejos, a 105 puntos, pero lo de tirar la toalla no me lo sé yo. Lo intentaremos hasta el final», aseguró el de Brenes.