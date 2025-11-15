Suscribete a
Imponente victoria del Fundación Cajasol Andalucía ante el vigente campeón liguero (3-0)

LIGA IBERDROLA

Las nazarenas se impusieron con rotundidad al Heidelberg-Volkswagen y se desquitaron así, con tres puntos muy importantes, de la derrota en Lugo

La visita del campeón de liga, exigente desafío para el Fundación Cajasol Andalucía en Dos Hermanas

Ataque del Fundación Cajasol Andalucía ante el Heidelberg-Volkswagen
ABC de Sevilla

Victoria contundente del Fundación Cajasol Andalucía frente al Heidelberg-Volskwagen, vigente campeón de la Liga Iberdrola. Las nazarenas desplegaron su mejor versión en Los Montecillos y llevaron el ritmo del partido para cerrar en apenas hora y veinte minutos de juego tres puntos ... muy importantes con los que dan un salto en la clasificación.

