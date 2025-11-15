Imponente victoria del Fundación Cajasol Andalucía ante el vigente campeón liguero (3-0)

Victoria contundente del Fundación Cajasol Andalucía frente al Heidelberg-Volskwagen, vigente campeón de la Liga Iberdrola. Las nazarenas desplegaron su mejor versión en Los Montecillos y llevaron el ritmo del partido para cerrar en apenas hora y veinte minutos de juego tres puntos ... muy importantes con los que dan un salto en la clasificación.

A pesar del 6-9 inicial, dos bloqueos de Emery Herman al saque de Irene de Blas, hoy titular como opuesta, dieron alas al Fundación Cajasol Andalucía hasta firmar el 11-9 y provocar el primer tiempo de Santiago Guerra, técnico del conjunto canario. Continuaron apretando las de Torronteras peleando cada balón con intensidad hasta el 14-11, pero con dos errores y un bloqueo de Van der Meer, el empate volvía al electrónico. El 19-16 con Leticia Delagrammatikas al saque dio lugar al segundo tiempo muerto de Santi Guerra. El equipo nazareno conseguía la consistencia en ataque suficiente para ir sumando y la propia Leticia cerró el set 25-21.

Comenzó bien la segunda manga para los intereses nazarenos con grandes acciones en bloqueo y manteniendo el buen nivel de saque para poner el 7-3. Maguilaura Frías, por cuatro, puntuó de todas las formas con un equipo que en defensa estaba dándolo todo y posibilitando la reconstrucción. Así se llegó al 14-9. Kira Thomsen se apuntó a la fiesta con una diagonal corta imposible que sumó el 17-11 en el electrónico levantando el aplauso de todo el pabellón.

Pero las visitantes continuaron peleando con un 19-15 que obligó al primer tiempo muerto de Torronteras. Louise Sansó se encargó de poner el 21-16 con un gran bloqueo y un nuevo tiempo muerto de Santiago Guerra. No podía dejar escapar este set el Fundación Cajasol Andalucía, que estaba mostrando hasta el momento una de sus mejores caras de la temporada. Las nazarenas lo cerraron por 25-20.

Un pabellón casi repleto continuó apretando desde el inicio del tercer set donde el partido se fue a la máxima igualdad con 7-6 en el electrónico. Kennedi Evans puso el 9-7 por el centro con otro gran primer tiempo servido por Herman. No dejó de pelear el Heidelberg y sumó un parcial de 0-4 al saque de Blanca Martínez para ponerse por delante en el marcador. De nuevo al saque de De Blas, y con una Kira Thomsen y Louise Sansó inconmensurables, las nazarenas establecían el 15-13. Kira Thomsen puso tierra de por medio con un ataque por seis que entró a duras penas pero que firmaba el 21-19. Finalmente el Fundación Cajasol Andalucía cerró el set por 25-20 y se reencontró con la victoria en la competición doméstica.

El conjunto sevillano viajará este miércoles a Barcelona para enfrentarse al CV Sant Cugat en la jornada intersemanal a las 19.30 horas.