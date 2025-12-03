La ilusión es el motor del Fundación Cajasol Andalucía en Apeldoorn

El Fundación Cajasol Andalucía viaja a Países Bajos con la firme intención de pasar una nueva ronda y colarse por segundo año consecutivo en los octavos de final de esta competición. Para ello, debe sumar dos sets o vencer en el set de oro, ... ya que ganó en la ida por 3-1 al Dynamo Apeldoorn en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) y, por tanto, tiene asegurado jugar el set de oro a quince puntos en caso de derrota por 3-0 ó 3-1.

No será nada fácil. El equipo de Ricardo Torronteras afronta este jueves, a las 19.30 horas en el Omnisportcentrum Apeldoorn, un duro partido en el que parte con ventaja pero donde siempre es difícil vencer. Sin ir más lejos, el Fundación Cajasol Andalucía ganó su primer partido fuera de casa en Europa de su historia en la pasada eliminatoria frente al VK Slovan Bratislava.

Poco a poco, el equipo nazareno se va haciendo un sitio en el Viejo Continente y ya son tres temporadas, de hecho, disputando esta competición y siendo el único representante andaluz en hacerlo. La pasada campaña consiguió llegar a unos octavos de final que supieron a gloria y sumaron un nuevo hito europeo.

Las nazarenas se presentan a este encuentro tras la victoria europea mencionada y un contundente triunfo también en la Liga Iberdrola frente al CV Alcobendas. Fueron tres puntos claves que auparon en la clasificación a las de Ricardo Torronteras, que se postulan para jugar la próxima Copa de la Reina. Aun así, quedan dos jornadas para el término de la la primera vuelta y el partido frente al CV Kiele Socuéllamos del próximo domingo (18.00 horas) se antoja clave para ello.

Por otra parte, el Dynamo Apeldoorn venció por 3-1 en su partido de competición doméstica este sábado al Summa Peelpush y ya suma tres victorias en los últimos cuatro partidos en su liga. La mejor versión de las nazarenas debe salir a la luz para reeditar la mejor clasificación europea de su historia.