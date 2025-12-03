Suscribete a
VOLEIBOL

La ilusión es el motor del Fundación Cajasol Andalucía en Apeldoorn

CEV CHALLENGE CUP

Tras ganar por 3-1 en el choque de ida, las nazarenas necesitan sumar dos sets en el partido de vuelta de este jueves, o bien vencer en el set de oro, para acceder a los octavos de final de la competición europea

Brillante remontada del Fundación Cajasol Andalucía, que alimenta en Dos Hermanas su sueño europeo (3-1)

Imagen de una acción del partido de ida entre el Fundación Cajasol Andalucía y el Apeldoorn neerlandés CAVESQUIMO

El Fundación Cajasol Andalucía viaja a Países Bajos con la firme intención de pasar una nueva ronda y colarse por segundo año consecutivo en los octavos de final de esta competición. Para ello, debe sumar dos sets o vencer en el set de oro, ... ya que ganó en la ida por 3-1 al Dynamo Apeldoorn en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) y, por tanto, tiene asegurado jugar el set de oro a quince puntos en caso de derrota por 3-0 ó 3-1.

