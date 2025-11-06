La hípica toma Sevilla con dos citas de alto nivel en el Real Club Pineda

Sevilla abre un fin de semana ecuestre de máximo nivel con el inicio simultáneo del I Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' CSN4* y del IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos, que se celebran del 7 al 9 de noviembre. ... La cita nace como proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), junto al Real Club Pineda, con vocación de continuidad anual para reforzar la proyección de Sevilla como marca asociada a la excelencia deportiva y consolidar a la ciudad dentro del calendario de grandes eventos.

Las pruebas darán comienzo a las 8:30 horas y se desarrollarán de manera simultánea en las pistas del Club, garantizando una agenda continua para público y equipos durante todo el fin de semana. La respuesta deportiva ha sido sobresaliente: casi 370 caballos en pista, con 257 caballos admitidos en el CSN4* y 105 en el IX Campeonato de España de Veteranos. La organización estima en torno a 1.450 personas vinculadas a equipos y entorno competitivo y una repercusión económica en la ciudad de 438.500 euros. Todas las pruebas oficiales son de acceso libre para el público.

La primera jornada la abrirá el CSN4* con la prueba de mayor altura del día, Trofeo El Corte Inglés a 1,40m, seguida de 1,30m y 1,20m, configurando un arranque de alto ritmo deportivo. En el IX Campeonato de España de Veteranos, las primeras calificativas serán el VET 1 Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a 1,20m y el VET 0 Trofeo Eulen, a 1,10m, además de la primera prueba puntuable para la Copa de España.

El CSN4* 'Ciudad de Sevilla' ofrece un total de nueve pruebas oficiales con el Gran Premio Ciudad de Sevilla a 1,45m como punto culminante el domingo. La dotación total asciende a 28.000 euros en premios, con 9.460 para el Gran Premio, 4.290 para cada una de las dos pruebas de 1,40m, 3.190 para el Pequeño Gran Premio a 1,35m, 2.050 para cada 1,30 m y 905 euros para 1,25 m y 1,20 m. Entre los primeros admitidos del CSN4* figuran Pello Elorduy, actual ganador de la Liga Nacional de Saltos RFHE en categorías Oro y Plata, un logro inédito, Elena Appendino y Jesús Torres, habituales del circuito nacional.

En paralelo, el IX Campeonato de España de Veteranos disputa sus pruebas oficiales de viernes a domingo, con recorridos firmados por el jefe de pista Luis Jesús González Molina. Entre los participantes destaca Diego Usón, bicampeón de España de Veteranos 2023 y 2024, doble campeón de Europa y subcampeón continental, que hoy, jornada inaugural, recibirá un reconocimiento por su trayectoria.

Pello Elorduy, actual campeón de la Liga Nacional de Saltos, estará en Pineda ABC

Merecido homenaje

El domingo, tras la entrega del Gran Premio Ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y el Real Club Pineda rendirán homenaje al jinete olímpico Luis Astolfi, socio del Club, figura emblemática de la equitación española y uno de los grandes nombres del deporte ecuestre nacional. Astolfi ha competido en cuatro Juegos Olímpicos —Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000—, fue campeón de España Absoluto de Saltos y tres veces ganador de la Copa Internacional del Rey. A lo largo de más de cuatro décadas, ha participado en Copas del Mundo, Campeonatos de Europa y en más de 400 concursos nacionales y 100 internacionales.