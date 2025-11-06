Suscribete a
La hípica toma Sevilla con dos citas de alto nivel en el Real Club Pineda

Del 7 al 9 de noviembre se disputan el Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' CSN4* y el IX Campeonato de España de Veteranos; todas las pruebas oficiales son de acceso libre para el público

Nace el Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' para posicionar a la ciudad como sede fija de grandes eventos ecuestres

Luis Astolfi recibirá un homenaje por su importante trayectoria
ABC de Sevilla

Sevilla abre un fin de semana ecuestre de máximo nivel con el inicio simultáneo del I Concurso Hípico de Saltos 'Ciudad de Sevilla' CSN4* y del IX Campeonato de España de Veteranos de Saltos, que se celebran del 7 al 9 de noviembre. ... La cita nace como proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), junto al Real Club Pineda, con vocación de continuidad anual para reforzar la proyección de Sevilla como marca asociada a la excelencia deportiva y consolidar a la ciudad dentro del calendario de grandes eventos.

