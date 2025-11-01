El Haro Rioja Voley rompe el hechizo del Fundación Cajasol Andalucía en Los Montecillos (2-3)

No pudo llegar la tercera victoria de la temporada para el Fundación Cajasol Andalucía. Las nazarenas cayeron por 2-3 frente al OCISA Haro Rioja Voley en un igualado encuentro donde dispuso de hasta de tres bolas para llevarse el encuentro, pero la ... primera que tuvieron las visitantes la convirtieron.

Las nazarenas buscaban en el arranque su sitio en bloqueo y las opciones de ataque, donde debutó como opuesta Lucía Prol en el septeto inicial. Así se llegó al ocho iguales y entonces el OCISA Haro Rioja Voley consiguió un parcial de dos a cero para abrir algo de ventaja. El Fundación Cajasol Voley ajustó la recepción y sumó puntos con Kennedi Evans por el centro, pero las de Esther López impusieron mejor ritmo en bloqueo y se marcharon al 15-18. Ricardo Torronteras tuvo que pedir tiempo muerto. Salió con Magui Frías por zona dos, pero el bloqueo puso el 15-19. Vivas, la mejor jugadora de las riojanas, tiró de las visitantes y sumaba ocho puntos. Ni con 20-22 posible un set que se terminó marchando para las nazarenas (22-25).

Había que reaccionar y aunque el primer parcial del segundo set fue de 1-4 para las visitantes, rápidamente se pusieron manos a la obra las nazarenas y firmaron un 7-5. Kira Thomsen, en ataque, y Maguilaura Frías en saque cambiaron el signo del partido. Sira Plaza entró en la colocación por Emery Herman buscando nuevas opciones en la distribución. Un nuevo parcial de tres a cero para las riojanas las acercó en el marcador hasta el 10-9. Con Frías al saque, el equipo puntuó con una gran Kira Thomsen que asumió el papel de anotadora a la perfección. El equipo defendió a lo grande con Isabel Barón destacando entre todas y así se llegó a un 23-20 que ponía las cosas muy de cara para cerrar la manga por 25-21.

No empezó bien el tercer set porque el OCISA Haro Rioja Voley puso un 5-9 muy complicado para las de Torronteras. Ahí se activó el equipo para, con un parcial de 6-1, ponerse por delante en el marcador con Maguilaura Frías en ataque y Kira Thomsen al saque. La igualdad fue total durante todo el set, ambos conjuntos apenas conseguían una diferencia de dos puntos y así se llegó al 20-22 en el electrónico con las visitantes por delante y una gran Vivas sumando punto desde zona cuatro. Se marchó el tercero para La Rioja por 22-25.

El inicio del cuarto set fue muy bueno para el Fundación Cajasol Andalucía. De nuevo con Maguilaura Frías al saque, el conjunto nazareno sumó un buen 8-3, pero las visitantes continuaron apretando. Con 15-12 pidió tiempo muerto Esther López, entrenadora del OCISA Haro Rioja Voley, tras dos grandes puntos de Frías y un saque directo de Sira Plaza. El 20-13 auguraba un buen final de set aunque Torronteras lo paró con 20-15. Kira y Maguilaura puntuaron por las alas a la vez que el bloqueo con Louise Sansó empezó a complicar el ataque rival. Finalmente cerraron el set las locales por 25-19.

El desempate fue de la máxima igualdad. Las de Ricardo Torronteras lo pusieron todo en pista y se fueron al cambio de campo 8-7 en el marcador. Maguilaura Frías asumió el peso en ataque y el Fundación Club Voleibol Esquimo Cajasol Andalucía dispuso de hasta de tres bolas para cerrar el partido, pero finalmente, el OCISA Haro Rioja Voley se llevó el encuentro por 15-17 en el desempate.

El conjunto nazareno viajará a Bratislava para enfrentarse al VK Slovan Bratislava el próximo miércoles a las 19.00 horas en la vuelta de la CEV Challenge Cup. En la Liga Iberdrola, el equipo jugará frente al Arenal Emevé el próximo sábado (17.00).