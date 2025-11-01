Suscribete a
ABC Premium

VOLEIBOL

El Haro Rioja Voley rompe el hechizo del Fundación Cajasol Andalucía en Los Montecillos (2-3)

LIGA IBERDROLA

El Club Voleibol Esquimo dispuso de hasta de tres bolas para cerrar el partido, pero solo pudo sumar un punto y las riojanas aprovecharon la que tuvieron

Gran remontada del Fundación Cajasol Andalucía para vencer al Slovan Bratislava (3-2)

Kira Thomsen, del Fundación Cajasol Andalucía, se eleva para un remate cerca de la red
Kira Thomsen, del Fundación Cajasol Andalucía, se eleva para un remate cerca de la red M. G.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No pudo llegar la tercera victoria de la temporada para el Fundación Cajasol Andalucía. Las nazarenas cayeron por 2-3 frente al OCISA Haro Rioja Voley en un igualado encuentro donde dispuso de hasta de tres bolas para llevarse el encuentro, pero la ... primera que tuvieron las visitantes la convirtieron.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app