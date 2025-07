Granada ya celebra la plaza ACB que se le escapa al Hereda Sevilla

No habrá, salvo milagro que ya no se espera, baloncesto ACB en la capital hispalense la próxima temporada. El Hereda Sevilla, que ha competido esta última campaña y subido deportivamente a la Liga Endesa bajo la denominación de Betis Baloncesto y pensaba abandonar ese nombre si salía en ACB, se ha quedado con la miel en los labios al no poder cumplir con todos los requisitos que exigía la patronal para afiliarse, según avanzó esta noche Ideal de Granada. Para enviar toda la documentación, acreditada con todas las deudas liquidadas, y efectuar el abono correspondiente al Valor de Participación, el canon de acceso a la competición, el club hispalense disponía de plazo hasta las 23:59 horas de este martes tras la prórroga de quince días concedida desde el 30 de junio.

Se han vivido en el Hereda Sevilla días frenéticos en las últimas semanas, especialmente desde el miércoles de la pasada, cuando el club se encontró en un callejón sin salida, al borde de sacar la bandera blanca, y el propio Pedro Fernández solicitó una reunión exprés a tres bandas con presencia de representantes del Ayuntamiento y la Fundación Cajasol (no estuvo presente la Diputación) al objeto de reunir el dinero del canon, cifrado en 580.000 euros más IVA. Entonces, la situación adquirió visos de imposible. Se pensó en lo peor. El encuentro entre las partes se celebró en la mañana del viernes. Y ahí se acordó que Cajasol adelantaría parte de la subvención acordada (el total de la misma son 300.000 euros) y que Pedro Fernández se haría cargo del resto. Desde el Consistorio no tenían la posibilidad de adelantar parte del dinero comprometido, hasta 400.000 euros, de los que no podría hacer uso el club hasta la definición del presupuesto municipal de 2026.

El mismo viernes se avanzó mucho trabajo con los auditores externos de la ACB y durante el fin de semana se celebraron más reuniones para desbloquear la situación y facilitar la inscripción. Quedaba lo más importante: pagar el Valor de Participación, quebradero de cabeza del club en los últimos días al creer en un principio que ese importe podía deducirse de los futuros ingresos de la ACB. Pero no es así. Los estatutos de la competición dictan que la primera cuota de las cuatro del canon hay que abonarla. Las tres siguientes se detraen. Tanto el lunes como el martes se ha trabajado con mucha intensidad, a toda máquina, tratando de llegar en tiempo y forma reuniendo todas las condiciones que establecen los estatutos de la ACB: había que presentar las cuentas a 31 de mayo, liquidar todas las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, acreditar un presupuesto de un mínimo garantizado de 2,5 millones de euros y, por supuesto, abonar el canon.

Se han tapado muchos agujeros económicos en las últimas 48 horas e incluso algunas informaciones del entorno del club apuntaban a que la deuda era cero, los fondos propios positivos y la valoración de las cuentas por parte de los auditores, positiva, aunque se conocía que a la plantilla del ascenso se le adeudaba la última nómina y las primas por el objetivo. Como establecen los estatutos, el derecho de la plaza que no puede ser certificada administrativamente se lo queda el mejor clasificado de los dos recién descendidos, en este caso el Covirán Granada, que llevaba muchos días avisado de la situación y lo tenía todo preparado para presentar los papeles ante la ACB y volver a jugar la Liga Endesa en la campaña 2025-26.

De momento, no hay versión oficial de la situación por parte del Hereda Sevilla. Este periódico se ha puesto en contacto esta noche con sus responsables pero a esta hora no ha obtenido respuesta. Este miércoles estaba previsto que la ACB evaluara la documentación del club hispalense, una vez cerrado el plazo, pero todo hace indicar que no será necesario porque ya Granada está celebrando la plaza que el equipo de Gonzalo García de Vitoria, vestido de verdiblanco, se ganó en las canchas después de una temporada magnífica culminada con las victorias en la Caja Mágica de Madrid ante el Estudiantes y el Fuenlabrada. El partido en las pistas se ganó, pero quedaba el de los despachos para certificar la plaza y parece que definitivamente se le va a atragantar a un histórico club, de 38 años, que no deja de sufrir cada verano como si viviera permanentemente en el Día de la Marmota.