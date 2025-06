Gonzalo García de Vitoria, tras conseguir el ascenso: «Para mí, es justicia poética, tranquilidad por no haber fallado a nadie»

Gonzalo García de Vitoria se mostraba exultante en la sala de prensa de la Caja Mágica tras la consecución del ascenso del Betis Baloncesto. Realmente, conseguir el objetivo marcado ha sido una suerte de liberación para este grupo de profesionales que ha cargado desde el pasado mes de agosto con mucha presión en la mochila. Hasta este domingo, cuando por fin han podido a cantar a voz en grito que son equipo de ACB. «Vitor ha dicho una palabra fundamental: lo merecemos. Seguro que el Fuenlabrada también. Sabéis que le tengo un cariño especial a Toni (Ten), pero las hemos pasado duras. Un equipo que se hace muy tarde, que puede llegar a jugadores de una competición superior a los que hay que explicarles cómo es la Liga porque no la conocen... Esta liga es jodida. Este grupo ha sido increíble», señalaba el vasco, muy orgulloso de su plantilla. De cómo una magnífica relación de jugadores se ha convertido en un gran equipo. Y eso no siempre es fácil.

Gonzalo, el entrenador con más partidos de la historia en la Primera FEB, otrora LEB Oro, se sinceraba cuando se le preguntaba qué significa para el Betis y para él este ascenso. «Yo te puedo decir lo que significa para mí, para el Betis no lo sé. Para mí, es justicia poética. Hace diez años conseguí un ascenso que la ACB nos quitó. El año siguiente tuvimos un ascenso en diferido. Llegar a la ACB es muy difícil. Te puede cambiar la vida y la de tu familia. Si lo haces bien, entras en una rueda. No es lo mismo estar en ACB que en esta liga que yo adoro. Soy el entrenador que más partidos ha dirigido. No soy sospechoso. Mi familia está lejos, no ha podido venir hoy. Es duro. Sólo pienso en lo que supone para mí: muchísima tranquilidad porque tenía responsabilidad de no fallar a la gente. He tenido cientos de mensajes de gente que me quiere y a quienes no podía fallar. Entonces, para mí es justica poética y tranquilidad de no haber fallado a nadie».

La eliminatoria que forjó el carácter

Al final, como el propio García de Vitoria aventuraba, la serie tan larga con el Cartagena, a cinco partidos, le ha venido de perlas al Betis para mantenerse con ritmo competitivo y, sobre todo, para aprender a sufrir convirtiéndose en un mejor equipo. «Vitor dio con la clave -explicaba el técnico-. Cuando perdimos el segundo partido en la prórroga, me dijo que si sacábamos la eliminatoria, Cartagena no estaba haciendo un favor. Primero, porque nos exigió una barbaridad. Segundo, porque nos puso un plan de partido que hemos usado también hoy cuando han empezado a hacer defensa de cambios. Hemos jugado cuatro partidos con un cuchillo y eso forja el carácter. Ahora, prefiero llegar al quinto, aunque también les dije a mis ayudantes que qué bien estaríamos con un 3-0».