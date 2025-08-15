La Fundación Cajasol lidera una alianza para garantizar el baloncesto de formación en Sevilla y su provincia

La Fundación Cajasol, el Ayuntamiento de Sevilla y el Insolac Caja 87 han anunciado este viernes en un comunicado conjunto «un acuerdo para garantizar el baloncesto de formación de élite en Sevilla sumando esfuerzos». En este sentido, expresa la nota que «tanto el Caja 87 como la Fundación Cajasol y el Consistorio hispalense, a través del IMD, han querido dar un paso al frente, tras la preocupación creciente en las últimas 24 horas, sobre la continuidad de una de las mejores canteras de España, tranquilizando tanto a los propios chavales como a sus padres».

De este modo, la Fundación Cajasol, que preside Antonio Pulido, «lidera una alianza para garantizar que Sevilla siga contando con las mejores posibilidades de formar jugadores de baloncesto» gracias al acuerdo alcanzado «entre los tres actores principales, Ayuntamiento de Sevilla, Cajasol y el Caja 87 Baloncesto, con el objetivo de lograr que los jugadores de mayor nivel baloncestístico puedan seguir contando con los mejores entrenadores y un equipo profesional en el que mirarse como espejo de futuro», destaca el comunicado.

Los cuatro pilares básicos serán «aportar jugadores al primer equipo del Insolac Caja 87, reforzar los entrenamientos del cuadro profesional, promover los valores saludables del baloncesto e impulsar la imagen de la Fundación Cajasol como garante del baloncesto de formación en la provincia de Sevilla y en la capital». Además, resalta Cajasol que, «bajo estas premisas, todas las decisiones en la etapa formativa tienen a los pequeños jugadores en el centro, para que además de cumplir los objetivos deportivos continúe su crecimiento personal». Con este acuerdo, «los jugadores seguirán compitiendo al máximo nivel del baloncesto sevillano, andaluz, y español», señala el comunicado.

🏀 ¡El futuro del baloncesto sevillano está asegurado!@Cajasol, @Ayto_Sevilla y @caja87basket sumamos fuerzas para garantizar la continuidad del baloncesto de formación de élite en nuestra ciudad.



👉https://t.co/igIrTwZHY3 pic.twitter.com/WsVhblKSUy — Fundación Cajasol (@Cajasol) August 15, 2025

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha mostrado «muy sensible» ante esta situación que afecta a esta cantera de élite, la del Baloncesto Sevilla, y con este fin «ha movilizado esfuerzos para impulsar esta alianza que ha recibido el apoyo de la Fundación Cajasol y de Caja 87». Por último, la nota concluye señalando que, «conforme a esa filosofía, la Fundación Cajasol da un paso adelante en estos días para garantizar que los mejores jugadores que hay en toda la provincia puedan seguir su formación baloncestística en Sevilla, con el espejo de un equipo profesional con grandes aspiraciones».

En este punto, hay que recordar que, amén de la delicadísima situación del Baloncesto Sevilla, al que no se refiere expresamente el comunicado, la Fundación Unicaja está negociando una alianza con el CB Ciudad de Dos Hermanas, según anunció el propio club nazareno en sus redes sociales, «para fortalecer la presencia en la región a través del baloncesto formativo» mediante «un acuerdo que se enmarcaría en la estrategia de expansión de Unicaja Baloncesto, con el objetivo de implementar su marca en la zona occidental andaluza, estableciendo sinergias con clubes de base».