El Fundación Cajasol Andalucía sufre un serio correctivo en Lugo (3-0)

Dura derrota del Fundación Cajasol Andalucía en su visita a Lugo. Las nazarenas no desplegaron su juego en ningún momento y un pequeño atisbo de remontada en el tercer set fue tumbado con un parcial de cinco a cero para cerrar la victoria ... el Arenal Emevé por 3-0. Segundo revés consecutivo en la Liga Iberdrola que obliga a las de Ricardo Torronteras a puntuar en los próximos encuentros para mantenerse entre los cuatro primeros clasificados.

Empezó el Arenal Emevé golpeando con un 5-2 de parcial en el que sólo Alejandra Pérez consiguió puntuar. Maguilaura Frías puso el balón en el suelo para acortar diferencias y paliar un inicio de set algo dubitativo en ataque. Apretaron las nazarenas y se pusieron por delante (9-10) por primera vez en el encuentro y la igualdad volvió a la cancha. Torronteras lo paró con 16-14 y un parcial de tres a cero en contra. Poco a poco fueron las locales imponiendo un mayor ritmo de bola con más contundencia y mejor distribución hasta cerrar el set (25-19).

Tampoco empezó de la mejor manera la segunda manga. Un parcial de 5-2 abría el marcador con un Fundación Cajasol Andalucía que no era capaz de frenar a las locales y que se mostraba algo inoperante en ataque. Subieron el nivel las de Torronteras y pusieron el iguales a nueve puntos a base de garra y fuerza. Sin embargo, encajó entonces un parcial de 16-4 para que el Arenal Emevé cerrase el set con suma facilidad (25-13).

Se diluyó por completo el equipo con falta de precisión en recepción, que complicó demasiado el ataque nazareno. No quedaba otra que reaccionar y buscar la épica. Y empezó bien, con un primer tiempo perfectamente ejecutado por Leticia Delagrammatikas y un bloqueo de Alejandra Pérez. Pronto pusieron la igualdad las locales a seis puntos gracias a un buen bloqueo. Maguilaura Frías, al saque, daba aire al equipo hasta el 6-11 complicando muchísimo la recepción del Arenal Emevé y el bloqueo con Leticia y Alejandra funcionaba.

Cortocircuito decisivo

A partir de ahí volvió la igualdad y la calidad de Portero, Brugge y Clark salió a relucir. El 11-14 seguía dando ventaja a las nazarenas, que conseguían salir de rotación a pesar del buen hacer del bloqueo lucense. Y el 15-18, con un primer tiempo de Delagrammatikas, parecía poner tierra de por medio para llevarse el cuarto set, pero nada más lejos de la realidad porque el Arenal Emevé igualó el encuentro a 18 puntos. El 20-23 dejaba el set a tan sólo dos puntos, pero llegó entonces el cortocircuito en el ataque nazareno y cinco puntos consecutivos de las locales cerraban el partido y el contundente 3-0.

El Fundación Cajasol Andalucía recibirá el próximo sábado (18 horas) al actual campeón de Liga Iberdrola, el CV Heidelberg, en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos).