VOLEIBOL

El Fundación Cajasol Andalucía sufre un serio correctivo en Lugo (3-0)

Las nazarenas, muy lejos de su mejor versión, pagan la factura del esfuerzo europeo con su segunda derrota consecutiva en la Liga Iberdrola

Doble bloqueo del Fundación Cajasol Andalucía ante un ataque del Arenal Emevé de Lugo M. G.

ABC de Sevilla

Dura derrota del Fundación Cajasol Andalucía en su visita a Lugo. Las nazarenas no desplegaron su juego en ningún momento y un pequeño atisbo de remontada en el tercer set fue tumbado con un parcial de cinco a cero para cerrar la victoria ... el Arenal Emevé por 3-0. Segundo revés consecutivo en la Liga Iberdrola que obliga a las de Ricardo Torronteras a puntuar en los próximos encuentros para mantenerse entre los cuatro primeros clasificados.

