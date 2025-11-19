Suscribete a
El Fundación Cajasol Andalucía encaja una contundente derrota en su visita a Sant Cugat (3-0)

LIGA IBERDROLA

El Club Voleibol Esquimo, sin opciones ante el colíder de la Liga en la jornada intersemanal

Imponente victoria del Fundación Cajasol Andalucía ante el vigente campeón liguero (3-0)

Doble bloqueo del Fundación Cajasol Andalucía en su partido en Sant Cugat
No pudo sumar el Fundación Cajasol Andalucía en su visita al colíder de la categoría, el DSV Sant Cugat. Las de Ricardo Torronteras cayeron por un contundente 3-0 a pesar de luchar cada set hasta el final. Con esta derrota, el equipo nazareno ... queda en novena posición con nueve puntos, los mismos que el octavo clasificado y en una apretadísima Liga Iberdrola donde sólo lo separan tres puntos del cuarto clasificado.

