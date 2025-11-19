El Fundación Cajasol Andalucía encaja una contundente derrota en su visita a Sant Cugat (3-0)

No pudo sumar el Fundación Cajasol Andalucía en su visita al colíder de la categoría, el DSV Sant Cugat. Las de Ricardo Torronteras cayeron por un contundente 3-0 a pesar de luchar cada set hasta el final. Con esta derrota, el equipo nazareno ... queda en novena posición con nueve puntos, los mismos que el octavo clasificado y en una apretadísima Liga Iberdrola donde sólo lo separan tres puntos del cuarto clasificado.

Comenzó bien el encuentro para las nazarenas con un parcial de 5-7 estando muy presentes en bloqueo y con Louise Sansó puntuando por el centro. También sumaron sus primeros puntos Maguilaura Frías y Kira Thomsen por zona cuatro. Una finta de Emery Herman ponía el 5-9 para el Fundación Cajasol Andalucía, que estuvo apretando en saque para incomodar la recepción local.

Reaccionó el DSV Sant Cugat hasta el 12-10 a base de buenos ataques de Maira Westergaard y Aina Berbel al saque. Un primer tiempo de Kennedi Evans y dos saques directos devolvieron el partido a la máxima igualdad a catorce puntos. Ane Cengotitabengoa y Cecilia Lopes, como máximas anotadoras del Sant Cugat, hicieron daño en ataque y pusieron tierra de por medio hasta el 20-16. Poco más pudieron hacer las de Torronteras en un final de set que se cerró 25-20.

El segundo llevó la misma tónica desde un inicio. La igualdad fue máxima con ambos equipos puntuando por las alas y haciéndose presentes en bloqueo. Las nazarenas subieron el nivel de saque, pero las locales conseguían salir de recepción. Así se llegó al 15-12 y el tiempo muerto de Ricardo Torronteras. Las nazarenas tiraron de raza, defensas de Isabel Barón y Maguilaura Frías y consiguieron ponerse por delante en el marcador con 22-23, pero el equipo volvió a atascarse en rotación y, a pesar de las oportunidades, terminó cayendo por 25-23.

Tocaba dar más para poder sacar algo positivo del Sant Cugat, pero no lo consiguió el Fundación Cajasol Andalucía. Pese a un buen inicio de set con Sansó, Frías y Thomsen puntuando hasta el 4-7, las de Torronteras no consiguieron levantar el vuelo y las locales fueron imponiendo su ritmo, especialmente en bloqueo y defensa. Solo Maguilaura Frías y Sansó sumaban con Herman buscando soluciones en ataque. Finalmente, el partido terminó con un 25-21 en el tercer parcial.

El Fundación Cajasol Andalucía viajará este sábado a Tenerife, donde se enfrentará al Tenerife Libby's La Laguna (19 horas) en otro encuentro clave para las aspiraciones nazarenas.