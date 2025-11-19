VOLEIBOL
El Fundación Cajasol Andalucía encaja una contundente derrota en su visita a Sant Cugat (3-0)
LIGA IBERDROLA
El Club Voleibol Esquimo, sin opciones ante el colíder de la Liga en la jornada intersemanal
Imponente victoria del Fundación Cajasol Andalucía ante el vigente campeón liguero (3-0)
No pudo sumar el Fundación Cajasol Andalucía en su visita al colíder de la categoría, el DSV Sant Cugat. Las de Ricardo Torronteras cayeron por un contundente 3-0 a pesar de luchar cada set hasta el final. Con esta derrota, el equipo nazareno ... queda en novena posición con nueve puntos, los mismos que el octavo clasificado y en una apretadísima Liga Iberdrola donde sólo lo separan tres puntos del cuarto clasificado.
Comenzó bien el encuentro para las nazarenas con un parcial de 5-7 estando muy presentes en bloqueo y con Louise Sansó puntuando por el centro. También sumaron sus primeros puntos Maguilaura Frías y Kira Thomsen por zona cuatro. Una finta de Emery Herman ponía el 5-9 para el Fundación Cajasol Andalucía, que estuvo apretando en saque para incomodar la recepción local.
Reaccionó el DSV Sant Cugat hasta el 12-10 a base de buenos ataques de Maira Westergaard y Aina Berbel al saque. Un primer tiempo de Kennedi Evans y dos saques directos devolvieron el partido a la máxima igualdad a catorce puntos. Ane Cengotitabengoa y Cecilia Lopes, como máximas anotadoras del Sant Cugat, hicieron daño en ataque y pusieron tierra de por medio hasta el 20-16. Poco más pudieron hacer las de Torronteras en un final de set que se cerró 25-20.
El segundo llevó la misma tónica desde un inicio. La igualdad fue máxima con ambos equipos puntuando por las alas y haciéndose presentes en bloqueo. Las nazarenas subieron el nivel de saque, pero las locales conseguían salir de recepción. Así se llegó al 15-12 y el tiempo muerto de Ricardo Torronteras. Las nazarenas tiraron de raza, defensas de Isabel Barón y Maguilaura Frías y consiguieron ponerse por delante en el marcador con 22-23, pero el equipo volvió a atascarse en rotación y, a pesar de las oportunidades, terminó cayendo por 25-23.
Tocaba dar más para poder sacar algo positivo del Sant Cugat, pero no lo consiguió el Fundación Cajasol Andalucía. Pese a un buen inicio de set con Sansó, Frías y Thomsen puntuando hasta el 4-7, las de Torronteras no consiguieron levantar el vuelo y las locales fueron imponiendo su ritmo, especialmente en bloqueo y defensa. Solo Maguilaura Frías y Sansó sumaban con Herman buscando soluciones en ataque. Finalmente, el partido terminó con un 25-21 en el tercer parcial.
El Fundación Cajasol Andalucía viajará este sábado a Tenerife, donde se enfrentará al Tenerife Libby's La Laguna (19 horas) en otro encuentro clave para las aspiraciones nazarenas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete