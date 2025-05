Con el impulso del factor cancha para allanar el camino a la Final Four

Con sentido de la responsabilidad, la presión de saberse favorito de la eliminatoria, el deber de alcanzar la Final Four y la ilusión por bandera. Así se presenta el Real Betis Baloncesto al play off que empieza este viernes en San Pablo recibiendo en el primer asalto al Odilo Cartagena, que en apenas un año ha pasado de competir en Segunda FEB a verse en la pelea por subir a la máxima categoría del baloncesto español. Un salto tan cualitativo como exponencial. No tiene nada que perder el conjunto murciano y con esa baza, que es mental, jugará seguramente. Porque llegar hasta aquí ya es un premio para el equipo de Jordi Juste mientras que para el Betis Baloncesto, tras la potente inversión realizada por el Grupo Hereda el pasado verano, se trata de un objetivo mínimo.

Como el ascenso directo se lo quedó el San Pablo Burgos, los otros proyectos construidos para regresar a la ACB tendrán que hacer cumbre a través de la carretera secundaria del play off. Que primero es una criba, con esta intensa y puede que larga eliminatoria de cuartos al mejor de cinco partidos, y luego desemboca en esa Final Four en sede única entre cuatro equipos con dos semifinales y un partido decisivo para adjudicar la segunda plaza de ascenso. En el caso del Betis, volver a la ACB puede ser clave para el futuro y la estabilidad del proyecto.

Todos los equipos clasificados para la postemporada se juegan mucho, también el conjunto verdiblanco, que sin alcanzar la perfección del inabordable San Pablo Burgos ha completado una campaña estupenda, muy buena. De los 34 partidos, ha ganado 26 y 16 de ellos en casa, su gran fortaleza, donde tan sólo ha cedido una vez. Y fue tras prórroga, contra el Monbús Obradoiro, ese 'demonio' con el que nadie quería cruzarse en el play off y al que el Betis, si fuera superando obstáculo tras obstáculo, sólo vería en la finalísima, nunca antes.

La mentalidad y los precedentes

Para esa estancia, de alcanzarse, queda aún y antes debe la plantilla de Gonzalo García de Vitoria centrarse en el presente inmediato. En tres días, viernes y domingo, comparece dos veces en su feudo para medirse al Odilo Cartagena. Que por razones obvias, en tanto que recién ascendido a Primera FEB, es la cenicienta de este play off. A diferencia de los demás equipos, no carga con la responsabilidad que, por ejemplo, el Betis. Y eso puede multiplicar su peligro. O no. Todo dependerá también de la mentalidad y la energía del equipo verdiblanco, que en Palencia, hace una semana, fue a verlas venir, sin la tensión competitiva que lo caracteriza y se vio fuera del partido casi a las primeras de cambio. Nunca tuvo opciones, aunque al menos evitó sustos en forma de lesiones, ahorró combustible y dejó a Benite en Sevilla para reservarlo con vistas a esta serie con el Cartagena.

En los dos partidos de la fase regular, el Betis se impuso tanto en San Pablo como a domicilio. Le costó más ganar en casa (82-66, aunque el partido no se rompió hasta el último cuarto) que fuera, logrando un triunfo por 72-85 que encarriló gracias a un acierto devastador desde el perímetro y a un parcial de 7-28 en el primer cuarto que dejó a su rival en los tacos de salida. Luego fue ya cuestión de gestionar esa ventaja, con el Betis sesteando muchos minutos, excesivamente relajado por momentos.

Real Betis Baloncesto - Odilo FC Cartagena CB Ficha de la previa Real Betis Baloncesto: Renfroe (1,91, 32); Hughes (1,93, 3); Jelinek (1,94, 25); Álex Suárez (2,06, 93); DeBisschop (2,06, 22) -posible quinteto inicial-; Cvetkovic (1,88, 4); Tunde (2,03, 7); Benite (1,94, 8); Kasibabu (2,02, 13); Rubén López de la Torre (2,02, 16); Radoncic (2,02, 88); Dallo (1,96, 77).

Odilo FC Cartagena CB: Blat (1,85, 4); Jordá (1,93, 21); Rogers (2,01, 11); Gil (2,00, 10); Ugochukwu (2,01, 31) -posible quinteto inicial-; Asier González (2,02, 1); Garuba (1,92, 2); Cabrera (1,93, 3); Alberto Martín (1,80, 5); Van Eick (2,03, 7); Domenech (2,08, 12); Balastegui (1,87, 22); Hermanson (1,98, 24).

Árbitros: Chueca Moreno, Martínez Prada, Sierra Carrillo.

Hora y TV: 20.45 (app LaLiga Plus).

La defensa, signo de distinción

No es nada fácil ganarle a un equipo cinco veces en una temporada. Y ahí está el reto del Betis Baloncesto, que se conoce a la perfección. Sus virtudes y sus defectos. Y sabe que una serie larga, a cuatro o cinco partidos, no beneficiaría a su plantilla, de mucha calidad pero también veterana, con muchos kilómetros en las piernas, y que además ha sufrido bastante castigo en materia de lesiones esta temporada. Más de veinte, según el cálculo de García de Vitoria. Pero el plantel ha resistido y se ha reinventado tantas veces como ha sido necesario, explotando la versatilidad de muchos de sus elementos, sin que se haya menoscabado su competitividad.

Lo mejor del Betis Baloncesto ha sido su capacidad defensiva. Con 2.529 puntos encajados, sólo dos más que el Obradoiro, ha permitido a sus rivales una media de 74,4 por encuentro que baja si la gráfica se limita a los partidos en San Pablo, donde ha recibido un promedio de 70,6. El Cartagena anota 77,3 puntos por encuentro, con un 32% en el triple, encaja 83,5 y prefiere un alto ritmo de juego frente al más pausado del Betis, mucho más cómodo en el cinco contra cinco aunque también sea peligroso a campo abierto con jugadores del nivel de Renfroe y Hughes, su máximo anotador. En el Cartagena, donde milita el exverdiblanco Domenech, sobresalen Hermanson y Ugochukwu, aunque realmente se trata de un bloque muy parejo en cuanto a calidad y con protagonismo repartido: Jordá y Van Eick, con casi 23 minutos por partido, son los que más que juegan.

A domicilio, el conjunto albinegro ha ganado en San Sebastián, Oviedo, Castellón, Morón y Menorca. Con la excepción del GBC, a rivales de la zona baja de la tabla. Dicho todo esto, mal haría el Betis Baloncesto en subestimar a un equipo que estrenándose en la categoría ha sido capaz, gracias a un balance de 16 victorias y 18 derrotas, de subirse al vagón del play off de ascenso. Tiene mucho mérito y llega a Sevilla para disfrutar de ese premio con la intención de dar al menos un susto y llevarse la eliminatoria viva de vuelta a Cartagena. El Betis, por el contrario, buscará el pleno de triunfos en 72 horas con tal de allanar el camino.