La preocupación crece en el Betis Baloncesto: la plaza ACB de Sevilla, por ahora, en el aire

Han pasado casi veinte días desde que el Betis Baloncesto conquistara en la Caja Mágica de Madrid el ascenso a la ACB y el club se encuentra en estos momentos librando otra final diferente, en los despachos concretamente, para certificar su plaza y presentarse a la auditoría con un presupuesto por encima de ese mínimo exigible por la patronal (2,5 millones). Anoche, la situación del club verdiblanco no invitaba precisamente al optimismo, sino todo lo contrario.

Según fuentes de la entidad, lo 'recaudado' de manera garantizada en forma de financiación para el proyecto no supera los 435.000 euros. Aseguran en el Betis, además, que no hay respuesta ni de la Diputación ni del Ayuntamiento. Es decir, no han definido las cantidades que aportarán al presupuesto, si es que lo hicieran. Y tampoco han trascendido acuerdos con patrocinios privados que le den ese plus económico tan necesario a un proyecto de esta envergadura. Con estas circunstancias, los días corriendo en contra y sin que el Betis Baloncesto haya presentado documentación ante la Liga para someterse a la auditoría, no está nada claro en estos momentos que la plaza ACB pueda quedarse en Sevilla.

Como se preveía, ratificar administrativamente la plaza en los despachos no está siendo tarea fácil, ni mucho menos, sino un proceso complejo en el que es Pedro Fernández, presidente bético, quien se está encargando de llevar la voz cantante en las negociaciones. El martes, el máximo dirigente se reunió con representantes de la Fundación Cajasol para conocer si contribuiría económicamente a un proyecto que se ha ganado en la cancha el derecho a estar en la máxima categoría del baloncesto español. De la Fundación, históricamente vinculada al club desde los tiempos del Club Baloncesto Sevilla con el patrocinio de la Caja, ha encontrado el Betis Baloncesto disposición para ayudar, tanto económicamente (300.000 euros, según Pedro Fernández) como abriendo líneas de colaboración de otro tipo fortaleciendo los lazos entre ambas entidades.

En cuanto a la Junta de Andalucía, su aportación se circunscribirá en principio al concepto de patrocinio que tuvo, por ejemplo, el Covirán Granada en la temporada 2023-24 por participar en la ACB: 135.000 euros. Esa sería la cuantía que podría percibir también el conjunto verdiblanco. Aparte de eso, no hay nada más, de acuerdo con las palabras anoche del propio Fernández en un vídeo en una red social, así que la situación está bloqueada. El equipo ascendió el 8 de junio y, tras varias reuniones y tocar diferentes puertas, el apoyo más firme a nivel institucional que tiene el club ahora mismo es el de la Fundación Cajasol.

Tira y afloja

No han definido cómo colaborarán otras instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla, en este último caso a la propuesta formulada por Fernández el pasado 11 de junio, 24 horas después de la recepción del equipo en el Consistorio. Entonces, desde la delegación de Deportes y el IMD, en una reunión con la presencia de José Luis Sanz, se le trasladó al Betis Baloncesto que responderían en breve espacio de tiempo. Dos semanas después, en el Betis reiteran que no se ha producido una respuesta concreta. Hay comunicación entre las partes y, la más directa, la está estableciendo Pedro Fernández con el gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Ricardo Villena. Fuentes municipales aseguran que ayudarán, pero han solicitado más datos al club para tener un conocimiento más exhaustivo de su proyecto y estudiarlo. Querían saber, entre otras cosas, cuál sería el naming, la denominación. Se precisó que la palabra Sevilla, en referencia obviamente a la ciudad, aparecería. Como sentenció el propio Fernández, «la plaza es de Sevilla». La información pedida fue recibida en la Plaza Nueva coincidiendo con el festivo del Corpus, y en las oficinas de San Pablo se mantienen en situación de tensa espera sabiendo que los días para inscribirse se le echan encima. El Consistorio le sigue pidiendo datos, que el club está enviando, para asegurarse de que no tiene deudas contraídas y conocer qué otros socios lo acompañan en esta aventura.

Anida la inquietud porque el Betis Baloncesto pretende, como sucede en otras ciudades de España, que el Ayuntamiento colabore con el proyecto para que la próxima temporada Sevilla tenga un sitio en la máxima categoría del baloncesto español. La fecha límite para que el club presente la documentación es el 30 de junio, según informan desde la ACB tras elevar consulta este medio, aunque se concede una moratoria, hasta el 15 de julio, especialmente para que los equipos que ascendieron a través del play off, más tarde, puedan subsanar errores.

Desde el club, que al ser SAD no ha entrado en el reparto de la subvención de los 700.000 euros municipales a los clubes sevillanos, explican que la aparición en la ecuación del Ayuntamiento es «clave» para armar el proyecto, como indicó Fernández hace dos semanas a las puertas del Ayuntamiento. Y lo justifican en que muchos clubes del país reciben el apoyo financiero de sus administraciones. Ponen el ejemplo de Granada y Málaga. O el de Burgos. Tiene a dos equipos masculinos también (uno en ACB y el otro en Primera FEB) y ha trascendido que su ayuntamiento aportará más de 800.000 euros al San Pablo, que ha ascendido a la Liga Endesa. Además, remarcan fuentes del Betis que el Grupo Hereda se hizo cargo del presupuesto de esta temporada y que, tras cumplir el objetivo, no está en disposición de ser otra vez el único músculo financiero para la 2025-26. La idea del propietario es poner entre los 700.000 y los 800.000 euros para el próximo curso.

El Betis se enorgullece de haber ascendido pese a tratarse del único club de Primera FEB que no ha contado con financiación pública en su presupuesto. Por otra parte, y como ya es conocido, el Ayuntamiento le viene reclamando el alquiler del pabellón (en torno a los 100.000 euros en concreto) y se hace cargo de los gastos corrientes de una instalación compartida esta temporada por los tres clubes de baloncesto de la capital. Los tres hacen uso de un material inmovilizado (canastas, marcadores, etc.) propiedad del Betis que el club ha intentado vender al IMD recibiendo siempre la negativa por respuesta.

Los requisitos para inscribirse

Con vistas a su inscripción en la Liga Endesa, el Betis Baloncesto también pretende la colaboración de la Diputación, con la que se reunió la pasada semana, y busca algún patrocinio privado potente, que es fundamental para tener futuro y estabilidad, así como la suma de recursos por parte de su Club de Negocios como complementos a los ingresos que reciba de Hereda como accionista principal, la ACB, los posibles patrocinios, el ticketing y los abonos. Para afiliarse a la ACB, hay que aportar el valor de participación (en torno a 500.000 euros), acreditar un presupuesto mínimo garantizado de 2,5 millones de euros y superar la autoría: no tener deudas y estar al corriente con la Seguridad Social son premisas de obligado cumplimiento.

El Covirán Granada, descendido a Primera FEB, estaba esperando al Betis Baloncesto, por si tenía la posibilidad de engancharse de nuevo a la Liga Endesa si los verdiblancos no se inscribían. Otra posibilidad que se maneja, a tenor de unas manifestaciones del propio Pedro Fernández a principios de año, es que se lleve el equipo a otra ciudad. «Esto es un proyecto para Sevilla, pero si la ciudad no lo quiere, me voy a otra», dijo el presidente en enero en rueda de prensa. En las últimas semanas, la rumorología ha vinculado como alternativas a Huelva y Córdoba, también a equipos de la Primera FEB, y algunas informaciones, esta avanzada por Muchodeporte, a Jaén. Desde el Betis Baloncesto, preguntados por esta cuestión, aseguran que han sido, en todo caso, ofrecimientos.

«Es el equipo de Sevilla. Y ha subido Sevilla. La plaza ACB la tiene Sevilla, ni Pedro ni nadie. Es Sevilla la que ha ganado la plaza y es Sevilla la que va a ganar la ACB», comentaba tajante el empresario y máximo dirigente bético tras el ascenso en el Ayuntamiento, convencido de que el proyecto saldría adelante. El alcalde, por su parte, tendía la mano: «Sabemos de la importancia de las administraciones en proyectos tan ambiciosos y tenderemos nuestra mano para que la ambición continúe. Ahí estaremos porque sabemos que esto es un objetivo de todos, un proyecto de la ciudad de Sevilla».