Fabrice Pastor: «La atadura de A1 Pádel con la ciudad de Sevilla es absoluta»

El circuito internacional A1 Pádel regresa el próximo mes de junio (del 6 al 15) a la capital hispalense con una nueva edición del Santander Sevilla Máster, que se celebrará en el Palacio de los Deportes San Pablo. El torneo se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Sevilla con la presencia de su fundador y presidente, el empresario monegasco Fabrice Pastor, que ha puesto a Sevilla «como ejemplo a seguir por muchas ciudades del mundo ya que, junto a Montecarlo, que es donde se inició toda esta aventura, ha marcado un hito y dado ejemplo como evento ciudad con un contrato de cinco años que firmamos en enero en Fitur». En efecto, como señalaba Pastor, la ciudad será sede de este evento internacional hasta 2029.

«Sevilla ha sido la foto por la que me preguntó el presidente de los New York Yankees. Cuando le dije que era Sevilla, me dijo que él quería eso mismo pero en Nueva York. De ahí vino la firma con los Yankees y que pasáramos de APT a A1 Pádel. Es un ejemplo para ciudades futuras. Pretendemos dejar de ir a jugar a lugares ajenos y construir los futuros estadios de A1 Pádel en el mundo», aseguraba el empresario. Al hilo, explicó también que en Miami ha firmado un acuerdo con Grupo 54, «que son los creadores de LIV Golf y han hecho una revolución en ese deporte» que ahora pretende extrapolar al pádel, según avanzó: «Ya han estado en Sevilla, también en el Máster de Francia, y estamos preparando algo que saldrá en junio, espero. Estoy luchando por que el torneo de Sevilla sea ya torneo 54. Estamos ensamblando los equipos, pero se viene la revolución del pádel, sin duda», adelantó.

Pastor le tiene un cariño especial a la capital hispalense y, en este sentido, califica como «un sueño» el hecho de que A1 Pádel haya encontrado aquí un hogar al que siempre regresar. «Ya no es por lo que yo quiera a Sevilla, sino por el compromiso de la ciudad con un torneo de sólo cuatro años de vida aunque ya estemos en más de 30 países. Se ha demostrado el trabajo y que un banco como el Santander ponga su marca es fundamental. Denota la importancia del torneo. Este es uno de los masters más importantes del año. Felicidad absoluta. Agradecido a Sevilla, al Ayuntamiento y todo su equipo de trabajo», exponía el emprendedor monegasco.

La tienda de Méndez Núñez... y el futuro estadio

«Sevilla nos ha ayudado muchísimo a ser el ejemplo a seguir para las demás ciudades. Ya tenemos tienda de pádel en Méndez Núñez y eso evidencia que estamos invirtiendo en la ciudad. Este modelo vienen a verlo desde todos los países, hasta los chinos, y queremos exportarlo como franquicia a otros países. Tenemos clínica de pádel, tienda, museo y queremos tener estadio propio. Nuestra atadura con Sevilla es absoluta», destacó Pastor.

En el acto, al empresario lo acompañó la delegada de Deportes, Silvia Pozo, quien expresó su deseo de superar la barrera de los 30.000 espectadores. «Es un torneo que no sólo tiene impacto deportivo, sino también económico y social en nuestra ciudad. Y que posiciona a Sevilla como una ciudad preparada para albergar grandes eventos deportivos internacionales. Con el compromiso del alcalde con Fabrice en Fitur, se consolida este evento para los próximos cinco años, hasta 2029», reseñaba la delegada, quien animó «a todos los sevillanos a que hagan suyo este torneo tan importante y prestigioso».