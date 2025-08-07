Fabián Ruiz, nominado al Balón de Oro 2025

Fabián Ruiz, futbolista de 29 años del Paris Saint Germain y natural de Los Palacios y Villafranca, ha recibido este jueves la grata noticia de ser uno de los 30 jugadores nominados por la prestigiosa revista francesa France Football al Balón de Oro de 2025, galardón que se entregará el próximo 22 de septiembre. El centrocampista comparte nominación con otros jugadores españoles como Pedri y Lamine Yamal, ambos jugadores pertenecientes al FC. Barcelona.

Se trata del segundo jugador profesional sevillano que es nominado al Balón de Oro. Así, Fabián se une a Sergio Ramos, nacido en Camas, como los únicos futbolistas naturales de la provincia o de Sevilla capital que han optado a este prestigioso premio y, a su vez, el palaciego se convierte en el primer canterano del Real Betis en recibir esta mención. De hecho, el club verdiblanco, a través de sus perfiles en las redes sociales, ha felicitado a Fabián: «¡Nuestro querido Fabián ha sido nominado al Balón de Oro! ¡Nosotros ya tenemos nuestro candidato favorito para ganarlo!», mensaje que ha acompañado con una fotografía del centrocampista celebrando un gol con el primer equipo heliopolitano 17-18.

¡Nuestro querido @FabianRP52 ha sido nominado al @ballondor! 🏆⚽️



¡Nosotros ya tenemos nuestro candidato favorito para ganarlo! 🥇😃 https://t.co/zsnD6MSaQf pic.twitter.com/QCf9gp3guf — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 7, 2025

La nominación de Fabián al Balón de Oro 2025 es fruto, no sólo de los títulos logrados tanto con el PSG como con la selección española en las últimas temporadas, sino por el crecimiento en el rendimiento individual que el palaciego está teniendo en su carrera deportiva. La pasada temporada 24-25, sin ir más lejos, fue pieza clave en el equipo francés para Luis Enrique Martínez en la temporada en la que el cuadro parisino ganó por primera vez en su historia la Champions League. Disputó un total de 61 partidos entre todas las competiciones y además de la Champions ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa francesa. Eso sí, el PSG cayó derrotado en la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea y tampoco pudo alzar una nueva Nations League con España, ya que el combinado de Luis de la Fuente perdió en los penaltis ante Portugal. Pero el palaciego sí fue uno de los futbolistas más destacados del equipo español en la consecución de la Eurocopa del pasado verano de 2024.

Además de los futbolistas españoles Pedri y Lamine Yamal, compañeros en la selección española, Fabián también comparte nominación con varios de sus compañeros en el PSG, como Dembélé, Donnarumma, Doué, Achraf Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz y Vitinha.

Más temas:

Balón de Oro