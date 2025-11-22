Suscribete a
Ponferrada, termómetro para medir rendimientos y la capacidad de reacción

SEGUNDA FEB

El Insolac Caja 87 viaja hasta El Bierzo para comparecer este sábado en la cancha de un equipo que presenta su mismo balance de victorias-derrotas

José Antonio Santaella arranca su segunda etapa en el banquillo del CB Starlabs Morón en la cancha del Cáceres Patrimonio de la Humanidad

La Cultural Leonesa deja al descubierto las carencias del Insolac Caja 87 (80-92)

Los jugadores del Insolac Caja 87 atienden a Adriá Alonso en un tiempo muerto
Los jugadores del Insolac Caja 87 atienden a Adriá Alonso en un tiempo muerto
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Ni cuando encadenó tres victorias, para dispararse a cinco en seis jornadas, estaba ya ascendido; ni ahora, tras el topetazo con la Cultural Leonesa, hasta cierto punto inesperado, se ha quedado fuera de los objetivos. Tercero de la tabla del Grupo Oeste con un repóquer ... de triunfos en el casillero y dos derrotas, el Insolac Caja 87 se halla a dos victorias del liderato y está bien situado, aunque su objetivo es tan ambicioso que la presión aumenta tras cada jornada que no se gana teniendo en cuenta, además, que ahora mismo hay un equipo, el Coto Córdoba, que lidera el Grupo Oeste con mano de hierro. Es el único equipo de la categoría que lo ha ganado todo (7-0).

