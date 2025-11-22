Ponferrada, termómetro para medir rendimientos y la capacidad de reacción

Ni cuando encadenó tres victorias, para dispararse a cinco en seis jornadas, estaba ya ascendido; ni ahora, tras el topetazo con la Cultural Leonesa, hasta cierto punto inesperado, se ha quedado fuera de los objetivos. Tercero de la tabla del Grupo Oeste con un repóquer ... de triunfos en el casillero y dos derrotas, el Insolac Caja 87 se halla a dos victorias del liderato y está bien situado, aunque su objetivo es tan ambicioso que la presión aumenta tras cada jornada que no se gana teniendo en cuenta, además, que ahora mismo hay un equipo, el Coto Córdoba, que lidera el Grupo Oeste con mano de hierro. Es el único equipo de la categoría que lo ha ganado todo (7-0).

Sí ha probado el amargo sabor de la derrota, y por dos veces, este Caja 87 que afronta este sábado en Ponferrada una complicada salida antes del parón de dos semanas por la ventana FIBA de selecciones. Jugará en el Pabellón Lydia Valentín (19 horas, app LaLiga Plus). A la espera de algún refuerzo, lo prioritario es la recuperación del libreto original. El que lo ha dirigido a la victoria con un baloncesto hermético en sus dominios y lo suficientemente efectivo y solvente como para dejar encarrilados determinados encuentros en el medio tiempo, al descanso. Eso lo ha hecho este Caja 87, y varias veces además, que tan desdibujado pareció contra la Cultural Leonesa, jugando siempre a rachas pero sin patrón, a la caza de un rival mucho más homogéneo al que no pudo superar.

De los 74 puntos encajados en Valle de Egües, el listón se elevó hasta los 92 que le endilgó el conjunto leonés. En esa sangría se explica la derrota del Caja 87, lejos de los parámetros acostumbrados en defensa y sin alfiles ofensivos a los que asirse más allá de Jankovic y Dedovic. Si el rendimiento colectivo se eleva a partir del incremento de nivel de las individualidades, el Caja 87 necesita que varios jugadores den ya un paso al frente. Y entre ellos están Okafor y Dibba, pero también Bilalovic y Clarke. Los cuatro deben adquirir mayor peso cuantitativo para dotar de otros matices al juego de un equipo que depende en exceso de las rachas en el tiro de Dedovic y del impacto en los tableros de Jankovic, sin duda el fichaje más acertado de la planificación veraniega. El serbio hace casi de todo: anota al poste, asiste, rebotea muy bien en ataque y marca diferencias con sus 12 puntos, 5,7 rechaces, 2 asistencias y 16,4 créditos de valoración. Es el más destacado del equipo.

Defensa, objetivo y rivales

Crecer desde la defensa le ha permitido al Caja 87 ganar partidos camuflando las debilidades que afloraron frente al Córdoba o la Cultural Leonesa. Porque, gane o pierda, le falta al menos un generador de juego (el lesionado Franch) y un finalizador perimetral (el lesionado Bertain). Una de esas dos piezas se repondrá aunque el análisis del plantel debería exigir una evaluación continua, a fin de detectar y reparar debilidades, en tanto que el objetivo fijado es el ascenso y hay rivales muy bien ensamblados a estas alturas. El Coto Córdoba y la Leonesa son dos buenos ejemplos, ambos con elementos de elevada calidad en sus plantillas, y este sábado se comprobará qué longitud de onda tiene este Ponferrada que acredita el mismo balance de victorias-derrotas: 5-2. Lo ha ganado todo en su pista, tres de tres. La solidez cajista será clave, así como su capacidad para gestionar el factor emocional en una cancha que suele apretar.

El Ponferrada viene de ganar de 22 en Valladolid, lo cual es una excelente carta de presentación, y entre sus valores estadísticos sobresalen sus 85 puntos y casi 37 rebotes de medias o su 35% en el triple. Encaja casi 80 puntos el conjunto del Bierzo, cuyos más destacados elementos son el pívot estadounidense Hayes (18+8), el ala-pívot Pau Treviño (13,4+7,4) y el combo perimetral internacional por Países Bajos Jamie Bergens (15,6 puntos), que ha encestado 10 de los 20 triples intentados. David Orrit y Josep Cera están manejando bien el timón de un equipo en el que jugadores como Rubén Salas y David Efambé aportan la intendencia.

No debe temer nada el Caja 87 si es capaz de plasmar de nuevo su mejor versión. Esa que venció en Cáceres y Navarra, también al Toledo en casa, y de la que no hubo noticias contra la Cultural Leonesa. A fuer de parecer repetitivos, todo pasa por la defensa. Como las circunstancias actuales no le permiten medirse con garantías en partidos de altos dígitos, imponiendo un ritmo lento y físico tendrá más opciones que en un partido roto. Eso, al menos, aunque luego quede en papel mojado, dicta la teoría que se desprende de las siete primeras jornadas del Grupo Oeste. Manuel Berbeira y Romina Marchiano dirigirán este partido en Ponferrada.

Complicado debut para Santaella

José Antonio Santaella, cuyo fichaje por el CB Starlabs Morón se concretó y anunció el pasado miércoles, debutará en el banquillo del conjunto aruncitano este sábado (19.30 horas, app LaLiga Plus) a domicilio frente al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que tiene las mismas victorias que los sevillanos: tres. De ambos equipos se suponía a principios de temporada que estarían algo más arriba en la tabla, pero ni uno ni otro han obtenido los resultados esperados. El Cáceres, de hecho, cuenta por derrotas todos sus partidos en casa y el Morón cedió por 20 puntos en sus dos recientes compromisos ligueros, en Logroño ante el Clavijo y en casa contra el Coto Córdoba. Resultados que motivaron la destitución de Fede Castelló y el fichaje de Santaella, que vuelve a casa, para reconducir el rumbo del equipo.

Con Raúl Silva en el banquillo, el Morón dio la sorpresa el martes en la Copa de España. Derrotó al Melilla, de Primera FEB (92-85), y se medirá al Fuenlabrada en los cuartos de final. Ese reencuentro con el triunfo debería insuflar nuevos aires a una plantilla que necesita mejorar mucho su nivel defensivo y estrenará entrenador en una cancha emblemática de las categorías FEB. El Cáceres venció la pasada jornada a domicilio al Logrobasket con ocho triples de Mazaira, su mejor jugador junto al determinante pívot estadounidense Leveque. Asunción Langa y Eduard Montiel arbitrarán este duelo en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

El líder, con Marta García, visita San Pablo

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino recibe este sábado en San Pablo al líder de la Liga Challenge (19 horas), el Azul Marino Mallorca, que cuenta todos sus partidos por victorias (8-0), en encuentro correspondiente a la novena jornada que será dirigido por Elías Calvillo Rendón y José Sánchez Jiménez. El conjunto sevillano llega a la cita tras la derrota sufrida en casa ante el MCR Lima-Horta Barcelona (77-83). Un resultado que dejó a las hispalenses en la duodécima posición en la clasificación con un balance de dos victorias y seis derrotas (2-6). Con las baleares vuelve a casa la marchenera Marta García, que acumula 131 de valoración, siendo una de las grandes protagonistas del brillante inicio de temporada del equipo mallorquín y una referencia constante en ataque y defensa.