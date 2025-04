La motivación de seguir siendo intocable en casa

Sellado el billete para la Final Four de la Copa de España, el Real Betis Baloncesto, que está exprimiéndose en las últimas semanas sacando petróleo de donde no lo hay, pone el foco en la competición liguera durante los próximos siete días, en los que dará carpetazo a la primera vuelta. Y es tan exigente el ritmo de triunfos que han impuesto el San Pablo Burgos y el Movistar Estudiantes, la bicefalia que gobierna la categoría, que el Betis no puede ceder en su empeño. Es cuarto con once victorias, pero le aprietan también el Súper Agropal Palencia y el Ourense. Quien pronosticó que esta Primera FEB, la rebautizada LEB Oro, sería la más competida e igualada de la historia en la zona alta de la tabla, no se equivocó.

Este domingo, seis días después de tumbar al Alimerka Oviedo en San Pablo y asegurarse su presencia entre los cuatro mejores del torneo copero, el conjunto verdiblanco pone a prueba la resistencia de su armadura en casa contra el Hestia Menorca. Y lo hará sin los servicios de su nuevo jugador. Babatunde Olomuyiwa, Tunde, ha regresado al conjunto verdiblanco con un contrato temporal ampliable hasta el final de curso para darle más empaque, consistencia y rebote al juego interior, muy limitado por las lesiones de Álex Suárez y DeBisschop. Sin embargo, el de Sierra Leona, hombre experto de 2,03 y 32 años, no hará su debut aún. Según fuentes del club, con la premura de los plazos de inscripción, que acababa el viernes a las 14 horas, no dio tiempo a presentar toda la documentación para darlo de alta. Así que se estrenará el sábado 18 de enero en Fuenlabrada.

El Hestia Menorca anda en la zona media de la tabla, más cerca del play off de ascenso con sus seis victorias que del descenso. Es un equipo bien armado que juega mucho al poste bajo, en mitad de pista y se planta en la capital hispalense tras enlazar dos victorias consecutivas en su cancha. Destaca fundamentalmente por su fortaleza defensiva: apenas encaja 76 puntos de sus oponentes, con un 47% en el tiro de dos y un 33% en el triple. Los mahoneses cuentan con jugadores interesantes como sus bases, los dos Pol (Figueras y Molins), el anotador perimetral Pavlin Ivanov, el escolta estadounidense Jalen Cone, el alero con experiencia en la ACB Diego Alderete o el veterano pívot Víctor Arteaga, su hombre más valorado con 15,3 créditos gracias a sus 12,4 puntos y 6,5 rebotes de medias. En el Menorca está cedido el canterano verdiblanco David Gómez.

Al tratarse de un equipo que se mueve muy bien en partidos de magros volúmenes anotadores, este Hestia Menorca puede poner en apuros al rival que se tercie si no está concentrado y físicamente a tope. De hecho, en las últimas jornadas ha podido con el HLA Alicante (73-71) y con el Súper Agropal Palencia (84-78). No es fácil hilvanar dos triunfos seguidos en casa y los baleares, que aflojan a domicilio, lo han conseguido y llegarán a Sevilla con la confianza burbujeante.

Dificultades

A todos esos peligros enumerados se enfrenta el Betis Baloncesto, que por las circunstancias ya conocidas está sufriendo de lo lindo en las últimas semanas aunque esté sacando adelante la mayoría de sus compromisos. Y, cual camaleón, adaptándose a todos los contextos posibles, propulsado en muchas ocasiones por la facilidad de muchos de sus jugadores para descargar triples, pero también por el compromiso con la causa del grupo, al que le sobra corazón para rebelarse contra las circunstancias. Contra esa plaga de lesiones que se ha ido cobrando víctimas y esquilmando los recursos del grupo. En Zamora, Jelinek jugó enfermo y frente al Alimerka Oviedo, con el virus instalado en el vestuario, Radoncic hizo un esfuerzo hercúleo para estar con sus compañeros, vestirse y jugar sin haberse entrenado el día anterior. Contratiempos sobrevenidos que se suman a los lesionados Álex Suárez, DeBisschop y Cvetkovic, el que más cercana tiene su reaparición.

Huérfano el equipo de tres pilares como los enumerados, hay jugadores con muchas minutadas en sus piernas que han dado un paso, incluso varios, adelante. Renfroe es el caso más paradigmático. Ya se proclamó MVP la pasada jornada, con una esdrújula actuación en Zamora; y contra el Alimerka Oviedo, el pasado lunes, fue de nuevo importantísimo y decidió la noche en los minutos finales con tres o cuatro jugadas de mucha calidad. Adonde no le llega el físico, le alcanza el talento, la capacidad para escanear las defensas rivales y, en función de las necesidades del equipo, acelerar, contemporizar, amenazar de tres o jugar el bloqueo y continuación. Y a falta de pívots, Domenech se rebeló contra su exequipo con un completísimo partido, demostrándole a Gonzalo García de Vitoria que puede contar con él.

Real Betis Baloncesto - Hestia Menorca Ficha técnica Real Betis Baloncesto: Renfroe (1,91, 32); Benite (1,94, 8); Jelinek (1,94, 25); Radoncic (2,02, 88); Kasibabu (2,02, 13) -posible quinteto inicial-; Hughes (1,93, 3); Pablo Marín (1,90, 6); Atencia (1,78, 10); Domenech (2,08, 12); Rubén López (2,02, 16); Kulishenko (2,07, 23).

Hestia Menorca: Cone (1,80, 1); Ivanov (1,96, 4); Mc Donnell (2,03, 24); Lukovic (2,06, 33); Arteaga (2,12, 77) -posible quinteto inicial-; David Gómez (2,05, 6); Pol Figueras (1,86, 7); Golden Dike (2,08, 10); Alderete (2,02, 12); Falk (2,03, 13); Molins (1,96, 15); Stoilov (2,08, 17).

Árbitros: Morales González-Alcaide, González Cuervo, Alejo Sánchez.

Hora y TV: 12.30 (app LaLiga Plus).

En modo supervivencia

Si algo tiene este Betis Baloncesto, pese a los pesares, es que siempre compite. Su capacidad para agarrarse a los días en sus días más grises le permite ser muy competitivo y reponerse de sus cortocircuitos. Como bien ha expresado recientemente su director deportivo, Armando Guerrero, el equipo se encuentra ahora mismo en modo supervivencia. Capeando el temporal sin resquebrajarse ni perder el rumbo del ascenso aunque, cierto es, la posibilidad de subir directos parezca ahora mismo remota. Quedan, no obstante, 19 jornadas de fase regular, un mundo. Y el Betis Baloncesto no debe parar ni conformarse. Siempre hay un nuevo aliciente en cada partido. El de hoy, acabar invicto en casa la primera vuelta para que la buena costumbre de hacer los deberes en San Pablo se prolongue y el baño de su presidente, Pedro Fernández, se aplace un partido más.