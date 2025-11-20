Suscribete a
VOLEIBOL

La estadounidense Jada Burse, refuerzo para el ataque del Fundación Cajasol Andalucía

LIGA IBERDROLA

El CV Esquimo se ha hecho con los servicios de esta opuesta americana que llega procedente del Hapoel Kfar Saba, campeón en Israel

Jada Burse, nuevo fichaje del Fundación Cajasol Andalucía
Jada Burse, nuevo fichaje del Fundación Cajasol Andalucía M. G.

ABC de Sevilla

El Fundación Cajasol Andalucía ha anunciado este jueves el fichaje de la opuesta americana Jada Burse, procedente del Hapoel Kfar Saba, actual subcampeón de la liga de Israel y campeón de la copa. La estadounidense fue la máxima anotadora de la competición la ... pasada temporada con 504 puntos, con una media de 5,25 puntos por set jugados. Igualmente, fue la segunda máxima bloqueadora de la liga de Israel con un total de 65 bloqueos. La temporada anterior, Burse disputó la liga de Finlandia, siendo también la máxima anotadora de la liga regular.

