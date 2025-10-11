España asegura el título en la Copa Nadia 2025: Mintegi y Cortez se citan en la gran final

La penúltima jornada del torneo internacional Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025, ITF W35 Sevilla, dejó espectáculo, emoción y una noticia histórica para el tenis español este viernes. Y es que, por primera vez, el título individual femenino se quedará en casa. Ane Mintegi ... y Lucía Cortez se impusieron con autoridad en sus respectivas semifinales y se medirán este sábado en la gran final a partir de las 12.30 horas, en las pistas del CTT Blas Infante de Sevilla.

La jornada de ayer comenzó a las 11.30 horas con el duelo entre la española Ane Mintegi y la italiana Federica Urgesi, en el que la española mostró un tenis sólido y sin fisuras. Con un juego agresivo y preciso desde el fondo de pista, Mintegi apenas dio opciones a su rival y cerró el encuentro con un contundente 6-0, 6-2, asegurando su billete a la final.

A continuación, el público sevillano disfrutó de un choque entre compatriotas. Lucía Cortez y Sara Dols ofrecieron un encuentro con numerosos juegos igualados, pero Cortez impuso su ritmo y eficacia en los momentos clave para firmar un claro 6-2, 6-1, completando así una final cien por cien española.

Dobles

La jornada vespertina coronó a las campeonas del cuadro de dobles, con una final de altísimo nivel disputada a partir de las 17.00 horas de este viernes. La pareja italiana formada por Federica Urgesi y Anastasia Abbagnato se alzó con el título tras vencer a las españolas Alba Rey y María Martínez por un doble 6-4. El público premió con una gran ovación el espectáculo ofrecido por ambas duplas.

Durante la ceremonia de premios, estuvieron presentes Pedro Osete, vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis (FAT); María Ángeles Bizcocho, presidenta del comité femenino de la FAT y subdelegada de Sevilla; Juan Arispón, director general de la FAT y director de la Copa Nadia; y Sebastián Tobaruela, director deportivo de la Federación Andaluza de Tenis.

Las jugadoras destacaron el gran nivel deportivo y organizativo de esta edición, que consolida a la Copa Nadia como una cita de referencia en el circuito internacional.

Ceremonia de premios del cuadro de dobles de la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 Federación Andaluza de Tenis

La jornada final de este sábado promete grandes emociones. Antes del duelo decisivo entre Mintegi y Cortez, el CTT Blas Infante y la Copa Nadia organizarán un clinic infantil a partir de las 09.00 horas, dentro de las actividades paralelas del evento y una iniciativa que busca acercar el tenis a los más pequeños y fomentar la base del deporte andaluz.

Todo está listo para vivir una final histórica. España ya tiene asegurado el título, pero sólo una podrá levantar la Copa Nadia 2025.