Tenis

España asegura el título en la Copa Nadia 2025: Mintegi y Cortez se citan en la gran final

Por primera vez en la historia de este torneo, el título individual femenino se quedará en casa

Lucía Cortez celebra su pase a la final de la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 Federación Andaluza de Tenis

ABC de Sevilla

La penúltima jornada del torneo internacional Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025, ITF W35 Sevilla, dejó espectáculo, emoción y una noticia histórica para el tenis español este viernes. Y es que, por primera vez, el título individual femenino se quedará en casa. Ane Mintegi ... y Lucía Cortez se impusieron con autoridad en sus respectivas semifinales y se medirán este sábado en la gran final a partir de las 12.30 horas, en las pistas del CTT Blas Infante de Sevilla.

