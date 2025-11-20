Suscribete a
La Escuela Deportiva Altair y SAVE Football presentan oficialmente su acuerdo de colaboración para la temporada 2025-26

El proyecto nace de la necesidad de transformar el fútbol base en un entorno menos brusco, con menos violencia y que proteja al niño en la etapa más determinante de su vida: la infancia

Presentación del acuerdo entra la Escuela Deportiva Altair y SAVE Football
A. F.

El pasado miércoles 19 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Centro Educativo Altair el evento de presentación oficial del acuerdo de colaboración entre la Escuela Deportiva Altair (EDA) y SAVE Football, el primer sello de calidad creado para ... transformar el fútbol base desde una perspectiva educativa y formativa. El acto contó con una destacada asistencia de padres y madres de la Escuela Deportiva Altair, así como de representantes de diversos clubes interesados en el proyecto, y miembros de la Delegación Sevillana de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). Entre los asistentes destacó la presencia de D. José Emilio del Pino, figura clave en el origen de la Escuela Deportiva Altair, quien ofreció una intervención inspiradora sobre la importancia de la formación para que los niños de hoy puedan convertirse en buenas personas el día de mañana.

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
