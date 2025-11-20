La Escuela Deportiva Altair y SAVE Football presentan oficialmente su acuerdo de colaboración para la temporada 2025-26

El pasado miércoles 19 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos del Centro Educativo Altair el evento de presentación oficial del acuerdo de colaboración entre la Escuela Deportiva Altair (EDA) y SAVE Football, el primer sello de calidad creado para ... transformar el fútbol base desde una perspectiva educativa y formativa. El acto contó con una destacada asistencia de padres y madres de la Escuela Deportiva Altair, así como de representantes de diversos clubes interesados en el proyecto, y miembros de la Delegación Sevillana de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF). Entre los asistentes destacó la presencia de D. José Emilio del Pino, figura clave en el origen de la Escuela Deportiva Altair, quien ofreció una intervención inspiradora sobre la importancia de la formación para que los niños de hoy puedan convertirse en buenas personas el día de mañana.

SAVE Football es el primer sello de calidad orientado a crear una Comunidad Educativa que contribuya a mejorar la sociedad del futuro a través del fútbol base. Su misión se fundamenta en hacer a todos los agentes del deporte partícipes de la responsabilidad urgente de devolver al fútbol todo lo bueno que ha aportado, impulsando un modelo educativo que prioriza el bienestar integral del jugador. El proyecto nace de la necesidad de transformar el fútbol base en un entorno menos brusco, con menos violencia y que proteja al niño en la etapa más determinante de su vida: la infancia. En el deporte base, donde se viven las primeras derrotas, errores y frustraciones, se encuentran las mejores oportunidades para formar valores y habilidades personales que acompañarán a los jóvenes durante toda su vida.

La iniciativa pone el foco en cuidar la salud mental de todos los participantes del entorno deportivo, desde jugadores hasta familias, ayudando a gestionar emociones, expectativas y frustraciones. A la vez, potencia el papel del entrenador proporcionándole herramientas exclusivas en Inteligencia Emocional que le permitan guiar adecuadamente el crecimiento personal y deportivo del jugador. Como parte del acuerdo, todos los entrenadores de la Escuela Deportiva Altair están participando en el programa formativo de SAVE Football, mientras que se ofrece también a las familias un curso especialmente diseñado para su implicación. Al finalizar estas formaciones, los asistentes reciben un certificado acreditativo.

A partir de esta temporada, todas las equipaciones oficiales de la Escuela Deportiva Altair incorporarán el sello distintivo de SAVE Football, que certifica el compromiso de la entidad con un modelo de fútbol base que antepone la formación integral de la persona a los resultados deportivos.